¡Perdieron 46 mil pesos! Dominicanas viajan a México para ver a Taylor Swift y sus boletos resultaron falsos | VIDEO

Jóvenes fueron estafadas con boletos falsos de Taylor Swift (Captura de pantalla/Twitter)

La fiebre swiftie está más fuerte que nunca, pues este sábado 26 de agosto se llevará a cabo el tercer concierto de Taylor Swift en el Foro de la CDMX. Sin embargo, aunque miles han sido los fans que ya pudieron disfrutar de sus canciones favoritas en vivo, otros tantos han pasado desagradables instantes al no poder acceder al recinto debido a las clonaciones o boletos falsos. Tal fue el caso de unas jóvenes de República Dominicana que vinieron a México para ver a la intérprete de Lover y se llevaron una gran decepción al ser estafadas.

A través de redes sociales comenzó a circular el video de dos mujeres que fueron entrevistadas a las afueras del recinto ubicado en Iztacalco y ahí contaron su desafortunada experiencia.

Cómo fueron estafadas las dominicanas

De acuerdo con lo que contó la joven identificada como Isabella Franco, ella y dos amigas más viajaron a México para poder ver a Taylor Swift. Sin embargo, como no habían alcanzado a comprar boletos en Ticketmaster debido a la alta demanda del sitio, se aventuraron a adquirir sus entradas desde un sitio de reventa llamado Vivid Seats.

“Nos vendieron una taquilla, dijeron que eran de verdad, que si resultaba que eran falsas cuando llegáramos aquí, nos iban a mandar otra y ahora tenemos dos horas de espera”, dijo una de las jóvenes.

A esto, Isabella explicó que venían desde República Dominicana y cada boleto les salió en 700 dólares. Además, según lo relatado por las swifties, el sitio no permitía vender accesos por unidad, sino únicamente por pares.

Esto las habría orillado a comprar cuatro entradas -porque viajaron tres- y al final pagaron alrededor de 2 mil 800 dólares, es decir, aproximadamente 46 mil pesos por las entradas.

“No compren ahí. Nos dicen aquí que ni siquiera son válidas, que deberían ser códigos de barra y a nosotras nos dieron unos códigos QR. No son válidas”, señaló Isabella entre lágrimas.

Aparentemente, las jóvenes creyeron que era un sitio fiable, debido a que tenían conocidos que ya habían comprado ahí y no habían tenido mayores contratiempos.

“Lo sabíamos, sabíamos que eran falsos desde que los vimos y llamamos a Vivid Seats y nos dijeron que eran válidos. Yo les dije en caso de que no sean reales y no pasen, me van a devolver mi dinero o me van a mandar taquillas y me dijeron que sí”, dijeron para WRadio.

Las jóvenes se sintieron defraudadas a las afueras del Foro Sol

¿Qué hacer si mis boletos son falsos o clonados?

En caso de haber sido víctima de algún fraude al adquirir tus entradas, acude o comunícate con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para presentar tu denuncia.

Para comprobar que los tickets que compraste son auténticos, revisa que el holograma principal, el que está ubicado en la parte de arriba con la palabra Ticketmaster, que está impresa con la leyenda genuine. Asimismo, verifica que el código de barras tenga una apropiada impresión.