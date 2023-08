“Es una liga de retirados”: Christian Martinoli exhibe a la MLS, a pesar de tener a Messi | VIDEO

Para el comentarista de TV Azteca, la MLS no debería tener el mejor del mundo en su certamen.

A pesar de que el Inter Miami logró consagrarse como campeón de la Leagues Cup 2023, certamen en el que participaron equipos mexicanos, para el cronista deportivo Christian Martinoli, la Major Leagues Soccer (MLS) es una liga para futbolistas retirados.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Martinoli, narrador de TV Azteca Deportes, le dio con todo al futbol estadounidense, y manifestó que Lionel Messi, jugador del Inter Miami, desgraciadamente se encuentra jugando con futbolistas amateurs.

“Caminando se ca... de risa, acá (en la MLS) lo único que le puede jugar en contra a Messi es la humedad en algunas canchas cuando hace calor, por lo demás aun cuando va caminando, con un cambio de ritmo todavía le alcanza para hacer diferencia”, declaró Martinoli.

Compara la MLS con la Ligue 1

Messi en el PSG en la temporada 2021 - 2022. (EFE)

No obstante, eso no fue lo único que expresó el famoso narrador deportivo, pues comparó la MLS con la Ligue 1 (Francia), destacando que se encuentra por muy debajo de esta.

Y es que a pesar de que la liga francesa no está entre las mejores cinco del continente europeo, para Martinoli hay mejor nivel en Francia que en Estados Unidos, dejando entrever que Messi se hubiera quedado jugando en el París Saint Germain (PSG) que en una liga de amateurs.

El comentarista piensa que la MLS está muy por debajo que la liga francesa.

“Cuanto tú juegas contra un ex profesional te hace mier.... Camina la cancha, dosifica el esfuerzo, sus traslados son más inteligentes y técnicamente es superior. Has de cuenta que Messi va a una liga de retirados. La diferencia entre la liga francesa y la MLS es abismal, por más que en la tele la veas y digas que no es tanta. Un torneo largo con patadas termina pasándote factura” , declaró en el video.

Finalmente, Christian Martinoli aseguró que si David Beckham, uno de los socios mayoritarios del Inter Miami, a pesar de tener 48 años de edad, sí bajará al campo sería mucho mejor que los futbolistas amateurs que están en el terreno de juego.