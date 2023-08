David Faitelson llama “estúpido y narcisista” a Luis Rubiales al no renunciar tras besar a Jenni Hermoso

El periodista de ESPN México tiene miedo que exista gente que le dé la razón a Rubiales.

El pasado viernes 25 de agosto, en la Asamblea Extraordinaria, el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, informó que no dimitirá en su puesto tras besar a la futbolista del Pachuca Femenil, Jennifer Hermoso, durante la ceremonia de la Final del Mundial de Australia 2023.

Te puede interesar: “Se acabó”: jugadoras de Liga MX Femenil expresan su apoyo a Jennifer Hermoso tras decisión de Luis Rubiales de no dimitir

Ante esta polémica, el periodista deportivo David Faitelson tachó al directivo español como “estúpido y narcisista” tras no presentar su renunciar definitiva en la Asamblea Extraordinaria como presidente de la Real Federación Deportiva Española de Futbol (RFEF).

“Lo peor de todo no es la actitud de Luis Rubiales. Lo peor de todo es un grupo de idiotas, comprados, ignorantes que le aplauden. ¿Cuándo perdió este mundo la vergüenza?”, explotó el periodista deportivo a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: “Reprobable en todas sus luces”: Javier Aguirre sobre la conducta de Luis Rubiales tras el beso a Jennifer Hermoso

En el mismo video, el analista de ESPN aseguró que le preocupa aquella gente que aplaudió a Rubiales en la Asamblea Extraordinaria al momento de relatar lo sucedido durante el beso a la jugadora Jennifer Hermoso.

El analista de ESPN explotó tras las declaraciones de Rubiales. (Captura de pantalla Twitter)

“Es un cínico, es un sinvergüenza, un barbaján auténtico, pero a mí no me molesta Luis Rubiales, sino el hecho que no quiso dimitir a la RFEF, me preocupa las personas que le aplaudieron (en la Asamblea Extraordinaria) que hubo muchos ahí, pero hay muchos otros en el mundo que creen que él está bien, que el beso fue adecuado y hasta la señal que hizo desde el palco es algo que se exagera. No tenemos conciencia que en este mundo no entendemos, no entendemos que lo sucedido hace 40 años en nuestra sociedad, hoy no puede suceder más. Las relaciones entre los seres humanos han cambiado, las reglas son otras.

Luis Rubiales besa Jennifer Hermoso durante la ceremonia de la Final de la Copa del Mundo Femenil Australia 2023.

“A mí no me preocupa Luis Rubiales, a mí me preocupa que haya o pueda existir en el mundo del deporte muchas otras personas como Luis Rubiales. Vivimos en una época en donde, además de tolerancia, se impone el respeto y en este caso hemos visto un atropello al respecto de una mujer, una deportista como Jennifer Hermoso. A mí preocupa que exista gente que piense que Luis Rubiales hizo lo correcto”, finalizó.

Luis Rubiales asegura que Jenni Hermoso aceptó el beso

Luis Rubiales confirma que no va a dimitir de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol

Durante la Asamblea Extraordinaria, el presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, dio a conocer todos los detalles sobre el beso a la delantera de La Roja, Jennifer Hermoso, tras ganar la Copa del Mundo Femenil.

"Fue espontáneo, mutuo y consentido", así explica Luis Rubiales el beso que dio a Jenni Hermoso en la celebración de la final del Mundial Femenino

“Le dije -a Jennifer Hermoso- que se olvidara del penalti fallado y me respondió: ‘Eres un crack’. ‘¿Un piquito?’, le pregunté: ‘Vale’, me contestó”, confesó Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) tras darle un beso en la boca a la delantera de la Selección Española Femenil durante la premiación de la Copa del Mundo Australia 2023, en donde La Roja se llevó el título al ganar 1 a 0 a similar de Inglaterra.