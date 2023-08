Alessandra Rojo de la Vega responde a AMLO por críticas: “Hay impunidad de feminicidios en todo el país”

Alessandra Rojo de la Vega reaccionó a las críticas de AMLO. | Captura de pantalla: Instagram: Alessandra Rojo de la Vega/ Presidencia

Alessandra Rojo de la Vega, activista y exdiputada de la Ciudad de México, reaccionó a las críticas que realizó en su contra el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera del jueves pasado, en la cual la desacreditó como defensora de los derechos humanos y acusó que el movimiento feminista ha engañado sobre que el gobierno actual no atiende los asesinatos de mujeres.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la activista feminista aclaró que el presidente se refirió a ella durante La Mañanera del 24 de agosto, cuando López Obrador reprochó que recientemente “una señora del bloque conservador” protestó frente al Palacio Nacional junto con otras mujeres, para enseñarle sobre feminismo por cuestionar si las críticas hacia él no eran violencia política de género.

“Sí, yo soy la señora a la que le dice mentirosa, que es como la otra señora a la que no puede nombrar, pero a la que cobardemente sigue aludiendo.

“Sí, yo fui a su Palacio, desde donde hoy me desacredita como feminista y defensora de derechos humanos, para hacerlo entender qué es la violencia de genero y cómo afecta desproporcionadamente a las mujeres, quería hacérselo ver con datos, con testimonios y con la razón. No se cuántas mujeres más tienen que ser asesinadas o desaparecer, para que por fin tire su ego y lo entienda, cuántas personas más deben perderlo todo para que se vea que es equivocó presidente, nosotras sí lo sabemos y a eso fuimos”, dijo.

Alessandra Rojo de la Vega protestó afuera de Palacio Nacional el lunes pasado. | Instagram: Alessandra Rojo de la Vega

La activista reprobó que el mandatario la desacreditara como feminista y que la ligara al bloque “conservador”, pues acusó que el “es dueño” de la “más grande mafia”, a la que señaló de proteger a agresores y violadores, por lo que le pidió no inventar y tampoco juzgar.

“Dice que no soy feminista y a mí ningún hombre me va a decir lo que puedo o no ser, pero déjeme decirle que tampoco le voy a tolerar que me diga que pertenezco a un grupo que malnombra y les dice las mafias o los conservadores, cuando usted es el dueño de la más grande mafia, que se llama Morena, donde por cierto protegen a agresores y violadores, así que no invente y tampoco juzgue”, puntualizó.

Rojo de la Vega calificó de autoritario el que se cierre el paso peatonal en las inmediaciones del Palacio Nacional, para presuntamente evitar “que lo molesten con problemas”.

“¿Sabe qué es ser un conservador o peor tantito, un autoritario? cerrar el Zócalo, para que pueda hablar un hombre que no quiere que lo molesten con problemas que pasan en el país que gobierna”, resaltó.

Cuestionó que el presidente esté consciente de la impunidad que persiste en el país, pues dijo que a pesar de que su gobierno afirma que atiende todos los días los feminicidios, en estados como Oaxaca hay un 100% de impunidad.

“A usted, aunque dice que trabaja todos los días los feminicidios, ¿No le han contado sobre los grados de impunidad que persisten en este país?, donde en estados como Oaxaca hay un 100% de impunidad”, señaló.

La activista aseguró que el darle cargos a mujeres dentro del gabinete federal no hace que el presidente sea feminista, sino que eso es cumplir con la Ley de Paridad de Género, a lo que se suma que “le ha cerrado la puerta a las víctimas y a las madres buscadoras”, por lo que le pidió dejar de mentir sobre tener datos favorables para las mujeres.

“Usted se hace llamar feminista por que su gabinete es integrado por mujeres, esas mujeres a las que le puede poner la mano en la cabeza, aquellas en las que confía en que le van hacer caso en todo y eso no lo hace feminista, eso es cumplir la ley.

“Ha dejado de lado la promesa de acabar con la violencia a la que hoy abraza, le ha cerrado la puerta a las víctimas, a las madres buscadoras y a muchas personas que lamentablemente creyeron en su proyecto. Deje de mentir usted, presidente, hoy no tiene resultados favorables para las mujeres, aunque usted tenga otros datos”, finalizó.

La activista aseguró que el actual gobierno federal no tiene resultados favorables para las mujeres.

¿Qué dijo AMLO sobre el movimiento feminista?

El 24 de agosto pasado, López Obrador acusó al movimiento feminista de haber “engañado” sobre que el gobierno federal actual no ha atendido los asesinatos de mujeres, pues afirmó que las autoridades “todos los días” trabajan en el tema e incluso se han entregado resultados.

“Es como el feminismo, como engañaron que nosotros no atendíamos los feminicidios y demás, y todos los días trabajamos en eso y ahí están los resultados”, aseguró tras ser cuestionado sobre el censo para buscar a personas desaparecidas.

El mandatario resaltó que recientemente una mujer “del bloque conservador” acudió a Palacio Nacional con el objetivo de informarlo sobre el movimiento feminista, lo cual reprochó al argumentar que él conoce el tema desde que era estudiante e incluso, casi la mitad de los cargos en su gabinete son ocupados por mujeres.

“Hace poco vino una señora aquí, así como, no la señora que no puedo nombrar, con unos carteles, pues esa señora y la que acaba de venir que supuestamente a formarme sobre cómo es el movimiento feminista, si lo conozco desde hace años desde que estaba en la escuela y no sólo lo conozco, lo practico, tan es así que no hay otro gobernante en México que haya abierto tantos espacios para la participación de las mujeres, ninguno, desde que fui Jefe de Gobierno, de 14 secretarías ocho estaban ocupadas por mujeres, la mayoría y ahora lo mismo, mitad mujeres mitad hombres”, afirmó.