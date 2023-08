¿Wendy Guevara “le hizo el feo” a Erika Buenfil? La actriz aclaró

La actriz aclaró la situación con la ganadora de "La Casa de los Famosos" (Crédito:Instagram/@erikabuenfil50//ViX)

Luego de que Wendy Guevara saliera victoriosa en La Casa de los Famosos y se llevara a casa 4 millones de pesos mexicanos, inició un tour de medios para hablar de su experiencia dentro del reality show, además de anunciar proyectos en puerta por su relación laboral con Televisa.

En redes sociales, internautas aseguraron que durante estos compromisos laborales, la integrante de Las Perdidas habría ignorado a Erika Buenfil, demostrando que ya había perdido el piso y la fama se le estaba subiendo a la cabeza.

Cabe mencionar, que Wendy Guevara ganó el reality show con una cifra estratosférica de votos: 18 millones, casi la mitad de los votantes totales que participaron para elegir al triunfador de La Casa de los Famosos México. Por esta razón, es bien conocido el amor que le tiene el público.

No obstante, como toda celebridad, Wendy Guevara también tiene haters. Hace algunas semanas, algunos seguidores de la influencer quemaron playeras con su nombre en vía pública, pues supuestamente los había ignorado tras salir del reality show.

Erika Buenfil tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde explicó todo lo relacionado con la polémica de Wendy Guevara y las supuestas malas actitudes que había tenido con ella durante el tour de medios.

La actriz aclaró lo sucedido con la ganadora de "La Casa de los Famosos

¿Qué dijo Erika Buenfil de Wendy Guevara y los rumores de malos tratos?

La “Reina del TikTok” reaccionó a estas controversias que salieron de las redes sociales y aclaró lo sucedido con la integrante de Las Perdidas. Según la actriz, nunca hubo tales actitudes y además explicó lo que habría sucedido.

Aparentemente, la influencer de Guanajuato se encontró a Erika Buenfil durante su gira de medios, pero debido a la la presión por la que está atravesando la ganadora de los 4 millones de pesos no pudo acercarse como se debía.

“No, siempre me saludó y ya de salida ella iba corriendo pero ya nos habíamos saludado y trató de detenerse pero trato de detenerse pero se la llevaron. No, Wendy no se portó así, no es cierto. Traían mucha velocidad para llegar a otro lado. Al contrario, ella me aventó besos”, aclaró Buenfil bastante sorprendida.

Erika Buenfil defendió a Wendy Guevara de quienes la acusan de prepotencia tras volverse ganadora de La Casa de los Famosos

La ganadora de 'La casa de los famosos' está disfrutando de su éxito tras ganar el reality show | @soywendyguevaraoficial.

La actriz también se pronunció sobre los ataques que ha recibido la integrante de Las Perdidas. Recientemente, algunos internautas han manifestado que a Wendy se le ha subido la fama a la cabeza, a pesar de que ella misma ha contado que jamás perderá su humildad.

Sobre esto, Erika Buenfil dijo: “No, lo que pasa es que ahorita todo lo que ella haga le van a encontrar algo tal vez. Lo que pasa es que salió un poquito agitada y revolucionaria por todo lo que estaba pasando. Yo creo que va a tener que aterrizar poco a poco esta nueva vida que va a vivir y este nuevo boom que tiene. El otro día la oí platicar y sigue igual de simpática. Ya que llegó con su familia aterrizó muchas cosas”.

Wendy Guevara confesó que no le han entregado los 4 millones de pesos

En una transmisión en vivo junto a Apio Quijano, también miembro del Team Infierno, la influencer reveló que la producción de La Casa de los Famosos México no le ha entregado el premio prometido, y que incluso, el maletín que sacó de una caja de cristal cuando fue anunciada como ganadora no traía absolutamente nada.

Aunado a esto, el cantante de Kabah contó que el automóvil que ganó tras ganar un reto dentro del reality show tampoco ha llegado a sus manos.