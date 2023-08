UNAM ofrece curso gratis de enfermería

Curso gratuito "Cuidado de heridas en el ámbito hospitalario". Foto vía. SENA

Catalina Santana Romero, licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Terapia de Heridas Estomas y Quemaduras por la Universidad Panamericana, será la encargada de instruir el curso Cuidado de heridas en el ámbito hospitalario por el que se podrá obtener certificado oficial.

El curso tiene una duración de cuatro semanas, consta de cuatro módulos, y cuatro horas por cada uno de ellos, uno por semana y un cronograma flexible, es decir, que cada usuario-estudiante aprenderá a su propio ritmo.

Semana 1. Generalidades de las heridas

Semana 2. Valoración del paciente con heridas

Semana 3. Cuidados al paciente con heridas

Semana 4. Cuidados a las heridas más frecuentes

Es importante mencionar que el curso de enfermería es gratuito y no otorga certificado a menos que se realice un pago en su plataforma, donde se brinda un certificado verificado con valor curricular. Si no tienes una cuenta, debes crear un usuario. Pese a que es de nivel intermedio, no se requiere experiencia previa.

En el mundo el manejo de heridas ha cambiado radicalmente en los últimos años -así lo demuestra la evidencia científica-, a lo largo de su vida profesional todo personal de la salud enfrentará pacientes con heridas, lo cual requiere conocimientos actualizados y efectivos. Dicho curso proporcionará los conocimientos básicos para el manejo de pacientes con heridas; para un cuidado seguro y de calidad.

¡Atención! Éste es el plan del curso

- Módulo 1. Generalidades de las heridas. Un estudio rápido de la piel, proceso de cicatrización, así como la clarificación de las heridas; se abordarán conceptos muy importantes como qué es la piel, qué es una herida, entre otros.

- Módulo 2. Valoración del paciente con heridas. Conceptos básicos para la valoración del paciente con heridas, es decir, historia clínica; inspección de la herida y registro clínico; revisión de los tipos de tejido y la identificación de distintos elementos en el lecho de la herida.

- Módulo 3. Cuidados al paciente con heridas. Principios básicos para el cuidado local de las heridas; preparación del lecho de la herida, limpieza de la herida y selección del apósito adecuado.

- Módulo 4. Cuidados a las heridas más frecuentes. Cuidado específico de tres tipos de heridas: herida quirúrgica no complicada, lesiones por presión y generalidades de las quemaduras. Clasificación, fisiopatología y puntos clave para su cuidado.

Importancia de la enfermería en la sociedad

Curso gratuito "Cuidado de heridas en el ámbito hospitalario". Foto vía. SENA REUTERS/Amanda Perobelli

La función de la enfermera, como cuidadora, implica la participación activa en la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, mediante medidas preventivas para evitar la aparición de la enfermedad, su progresión o prevenir secuelas asegurando la continuidad del cuidado.

Es también una profesión humanista, adherida a una filosofía centrada en el ser humano y su interacción con el entorno, donde la persona elige, por convicción un ser activo, esencialmente para el beneficio del paciente, y su trabajo debe estar centrado en él.

Las enfermeras y enfermeros se distinguen por tener conocimientos y facilidad para entender aspectos relacionados con biología, química, física y anatomía; suelen ser personas con una alta capacidad de trabajo en equipo, con gusto por la investigación, capacidad para resolver conflictos e inteligencia emocional a toda prueba.

Su eje central es el cuidado, ya sea ante la enfermedad o el cuidado de la salud para preservar la misma; su alcance no sólo es en el individuo, puesto que también aborda aspectos de la familia o en la sociedad; cuida de manera integral al individuo no solo del aspecto físico, sino también aspectos emocionales, espirituales e inclusive social y cultural.