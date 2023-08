Tiktoker muestra a ‘Yahritza y su Esencia’ el amor que siente por México: “Washington ni que nada”

Nikita Aleksandroc le enseño a Yahritza que él si tiene amor por México. (Tiktok)

Al demostrar su aberración por la calidad de vida y la gastronomía de México, las críticas continúan a Yahritza y su Esencia, por lo que creadores de contenido de otras naciones que aman a nuestro país se han pronunciado al respecto.

Muestra de ello, fue el tiktoker Nikita Aleksandroc, quien a través de un video se lanzó contra la agrupación de corridos tumbados por insultar la calidad de vida y la gastronomía de México.

En dicho material audiovisual, se puede apreciar al influencer de nacionalidad rusa escuchando en una bocina la canción de “Frágil” de Yahritza y su Esencia; sin embargo, antes de que termine de escuchar la frase del estribillo “¿por qué no tengo un corazón así?”, golpea el aparato, a modo de rechazo.

Posteriormente, sobre su mesa coloca un plato de unicel, el cual contiene unos tacos con salsa y limón, los cuales prepara y degusta con mucho placer, no sin antes expresar: “Washington, ni que nada”, referente a lo que dijo Yahritza, que odia el ruido de la Ciudad de México, por lo que prefiere estar en la capital estadounidense.

“Nikita, hermano, ya eres mexicano”

Tras volverse viral su video de tiktok al tener más de 1.8 millones de reproducciones, miles de usuarios le aplaudieron y le reconocieron su amor por nuestro país.

“¿A quién más se les antojaron unos tacos?”, “Te faltó un chesquito en bolsa, papá”, “Se preparó sus tacos como todo un mexicano”, “Ruso, hermano, ya eres mexicano”, “Tqm, ruso mexicanizado”, “Son la 11 de la noche y se antojaron unos tacos ‘pérenme voy por unos”, “Brother, haces la misma cara que yo cuando pruebo tacos y eso que soy dominicano y estoy loco por ir a México”, “Se me antojaron”, “Échale más salsa, no pica”, “No debe faltar el papel aluminio”, dicen algunos comentarios en el video viral que generó más de un millón de reproducciones.

El tiktoker Nikita Aleksandrov degustó unos tacos expresando: "Washington, ni qué nada" Crédito: Tiktok @leningonzalez_

¿Qué fue lo dijo Yahritza y su esencia sobre México?

A inicios de este mes, la agrupación de corridos tumbados estuvo de visita en la CDMX en donde dieron una conferencia de prensa e hicieron comentarios despectivos sobre la capital y sobre todo al señalar que aborrecieron la comida.

“Sí, me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo Yahritza.

Los integrantes de la agrupación fueron duramente criticados en redes sociales por estos comentarios Crédito: (TikTok/@orlinjimenezgarcia)

“No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Disfruto más el chicken”, comentó Armando “Mando” Martínez, integrante de la agrupación, y que además nació en Michoacán.

“No me gusta que ni tengan chile. La soda aquí sabe diferente, te quema la garganta más allá”, destacó Jairo Martínez.