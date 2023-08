Mujer insultó a su empleada doméstica y se volvió viral en redes

La joven fue duramente criticada en redes sociales

En redes sociales surgió un video que indignó a los internautas pues en él se puede ver a una joven quejándose de forma insultante de la inasistencia de la empleada doméstica que trabajaba en su departamento. El video se volvió viral de inmediato y atrajo críticas y comentarios de todo tipo, así como indignación.

Y es que algo que llamó la atención fue que, aparentemente, la chica se grabó a sí misma para quejarse de la trabajadora y subió el video a sus seguidores privados en Instagram; sin embargo, el clip terminó por ver la luz, lo que indica que uno de sus amigos cercanos la traicionó publicando el video en internet.

No es la primera vez que tunden en redes a personas que ofenden a las mujeres encargadas de la limpieza del hogar. Hace algún tiempo fue evidenciada una pareja que trató de avergonzar a una trabajadora por llevarse un chile en nogada para regalárselo a su familia. El escándalo escaló a tal magnitud que se abrió el debate sobre los derechos de las trabajadoras domésticas y el trato que éstas deben recibir.

¿Qué ocurre en el video que indignó a los internautas?

En el clip aparece la joven en primer plano expresando sus sentir, aparentemente molesta porque quien le ayuda con el aseo en su departamento no asistió. En el video aparece la leyenda: “Ah, pero para pedir prestado sí están buenas”

“Estoy bien emput** desde que amaneció porque la pendej* que me ayuda a limpiar el depa no vino hoy por sus huev*s, no me contesta, y güey me cag* que tú ya tienes planeado todo tu perro día entorno a una persona, a esta niña ya le tenía una lista de cosas que hacer”, dijo muy enojada a sus seguidores en Instagram.

Asimismo, señaló los platos sin lavar y añadió: “Yo no lavé los trastes ayer que cociné porque dije ‘ah, mañana viene esta pendej* para que los lave’, voy a tener que lavarlos yo, tuve que ir al super y voy a tener que acomodar todo yo”. Del mismo modo, se quejó de que el viernes anterior la trabajadora prometió asistir ese día, pero que no ocurrió.

El video circuló pronto por todas las redes sociales, volviéndose viral y alcanzando millones de visitas y reproducciones. Usuarios reportan que tras esta situación, la joven tuvo que poner sus redes sociales en “privado”.

En México se han implementado ya varias medidas para otorgar derechos y legalidad a las empleadas del hogar (Archivo)

Internautas reaccionaron a los insultos hacia la trabajadora del hogar

Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar e inundaron todo internet de críticas en contra de la joven que insultó a la trabajadora, argumentando que la forma en la que se dirigió fue bastante mal educada.

“Espero que la persona que le ayudaba consiga un mejor lugar donde trabajar” Yo me dedico a la limpieza de casas y gracias a Dios nunca me e topado con gente así. Nuestro trabajo también vale y merece respeto”, “Yo tuve que dejar un trabajo porque a mi patrona nada le gustaba y decía que yo no hacía nada pero mi estabilidad emocional esta primero” y “Woow, se me hace tan increíble que se exprese así, que llegue a pensar que a lo mejor así se lleva con la niña que le ayuda y por eso lo hizo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Los internautas coincidieron en que los insultos a la empleada doméstica eran demasiado fuertes, y hablaron acerca de la importancia y el respeto que merecen estos tipos de trabajos. En México se han implementado ya varias medidas para otorgar derechos y legalidad a las empleadas del hogar.