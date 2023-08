¿Inés Gómez Mont reapareció para limpiar su imagen tras el robo a la casa de Miguel Bosé?

La exconductora le dijo a la productora de Primera Mano que no tenía nada que ver con el asalto al cantante.

Luego de que el pasado fin de semana se diera a conocer queen grupo de hombres armados irrumpieron en el domicilio de Miguel Bosé en la Ciudad de México, amenazando a las personas en el lugar y llevándose las pertenencias del famoso.

Sin embargo, tras el asalto al domicilio del famoso intérprete español, se desató una serie de especulaciones en donde se señala a la exconductora Inés Gómez Mont, como posible responsable del robo.

De acuerdo con Ana María Alvarado e Inés Moreno, la propiedad ubicada en el Rancho San Francisco, en un fraccionamiento exclusivo al sur de la Ciudad de México, pertenece a la exconductora.

“En este conjunto de Rancho San Francisco vive mucha gente famosa, entre ellas por ejemplo Pati Chapoy, Ninfa Salinas, la hija de Ricardo Salinas, ahí vivía Inés Gómez Mont y ¿En qué casa creen que vive Miguel Bosé? En la de Inés Gómez Mont”, mencionó la ex colaboradora de Maxine Woodside.

“Inés se la prestó, Inés ahí le prestó la casa a Miguel Bosé y ahí es donde está viviendo”, añadió la reportera en su canal de YouTube.

Inés Gómez Mont reaparece para defenderse

La actriz y su esposo son propietarios de la casa donde Miguel Bosé fue asaltado(Crédito: IG/@inesgomezmont /miguelbose)

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante en su canal de Youtube mencionó que Inés Goméz Mont al enterarse de que estaba siendo relacionada con el asalto al cantante español, rompió el silencio para hablar Laura Flores, productora del programa ‘De Primera Mano’ para limpiar su imagen.

“Ella ya dijo que no”, comentó Adolfo Infante, ante la sorpresa de Ana María Alvarado, que le cuestionó: “¿Quién dijo?”, a lo que Gustavo respondió: “Inés Gómez Mont”.

“¿En dónde dijo? ¿No anda prófuga?”, resaltó Jessica Gil, a lo que Gustavo contestó: “Se lo dijo a... habló con Laura Flores, la productora de ‘De Primera Mano’, ellas son amigas y le preguntó, ella dijo que no, que no es su casa... eso dijo ella, yo la verdad no conozco tanto, no sé tanto de eso, pero ‘De Primera Mano’, Inés Gómez dice que no es su casa”.

El "perreo" de Galilea y Bosé

Asimismo, la periodista de espectáculos Jessica Gil aseveró que Inés Gómez Mont, quien permanece prófuga de la justicia, es muy amiga de Galilea Montijo, quien se hizo de una gran amistad con Miguel Bosé al trabajar con él en el programa Pequeños Gigantes.

Por su parte, Jessica Gil recordó que Inés Gómez Mont era una de las mejores amigas de Galilea, incluso son comadres, y Galilea hizo una gran amistad con Miguel Bosé cuando trabajaron juntos.

“Pero Bosé tiene 10 años viviendo ahí y los vecinos ni siquiera sabían que Miguel Bosé vive ahí, imagínate lo discreto que es”, finalizó Gustavo Adolfo Infante.