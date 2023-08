Gustavo Adolfo Infante tacha de ‘perversa’ a Pati Chapoy: “Tiene prácticas rupestres” | VIDEO

Gustavo Adolfo Infante y Pati Chapoy (Sale el Sol/Ventaneando)

Los espacios dentro del periodismo de espectáculos en México son muy socorridos. Pocas son las figuras que han conseguido resaltar a nivel nacional y mantenerse vigentes como líderes de opinión en este ámbito. Ello, aunado a la dura competencia entre televisoras, hace que sea un mundo bastante despiadado en ocasiones. Tanto es así que, en redes sociales circuló un video donde Gustavo Adolfo Infante explotó contra Pati Chapoy.

Te puede interesar: “Hay guardias armados”: el mensaje que aparece en la entrada de la casa de Miguel Bosé y aún así fue robado

Y es que, la conductora de Ventaneando es una de las figuras con más autoridad en la farándula nacional, mientras que el presentador de Imagen TV también le ha pisado los talones por varios años.

Qué dijo Infante vs Chapoy

Fue a través de la cuenta de TikTok identificada como Se lo dijo con Miguel Díaz (@selodijo) donde se viralizó una entrevista que le hicieron al conductor de El minuto que cambió mi destino.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante apoya a ‘Yahritza y su esencia’, pero comete error contra Perú: “La comida es asquerosa”

Ahí el controversial famoso habló sobre Pati Chapoy y, aunque reconoció que aprendió mucho de ella, también señaló que aparentemente la presentadora no era buena persona.

“Haciendo contenidos es una gran maestra, pero creo que no es un buen ser humano, es una gran profesional”, se le escuchó decir.

Fotos: @chapoypati /@gainfante

Respecto a las prácticas profesionales, Gustavo Adolfo Infante ahondó en que no estaba de acuerdo con algunas de las formas que tenía Chapoy.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo reveló supuesto medicamento que usa Luis Miguel para bajar de peso; ¿es peligroso?

“Ella se pasa amenazando, ‘el periodista vale más por lo que calla que por lo que dice’, si lo sabes dilo, estás al amparo de la libertad de expresión (...) Además ha utilizado sus programas como tribuna para partirle la madre a la gente para abusar del poder, para vetar gente, tiene prácticas muy rupestres y muy perversas”, puntualizó.

Infante rememoró el tiempo en que fue muy cercano a Pati y puntualizó que pese a las diferencias que mantienen actualmente, le tiene bastante admiración en ciertos aspectos.

“Estuve siete años cerca de ella, le aprendí mucho, creo que es una gran periodista ejecutiva, nunca le he visto una buena entrevista, pero haciendo equipos de trabajo, no hay nadie mejor que Pati”, añadió.

Cómo fue la relación entre Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante

Aunque en la actualidad Gustavo Adolfo Infante es una de las figuras más polémicas de la televisión, no siempre fue así, pues sus inicios se remontan a cuando Pati Chapoy fue su tutora por más de cinco años. Sin embargo, cuando el periodista empezó a buscar su propio camino, las diferencias entre ambos se habrían hecho abismales.

el periodista tachó a su excolaboradora de "rupestre" Crédito: (selodijo/Tiktok)

“Trabajé 6 años con la señora Chapoy pero a ella no le gusta la competencia y cuando empiezo a hacer programas similares me empieza a atacar y como yo tengo el hocico muy grande, le empiezo a responder y pues a ella no le gustó”, ha señalado Infante en el programa Más Noche, conducido por Israel Jaitovich.

Según la versión de Gustavo, la enemistad con Pati sucedió después de que compró unas fotografías de una persona cercana a la conductora, con el motivo aparente de evitar que estas salieran a la luz. No obstante, Chapoy no habría visto muy bien el gesto.

“Un día, esto nunca lo he dicho, me llegó un personaje con unas fotografías de una persona muy cercana a ella en un lugar y yo las compré, se las mandé de regalo y a partir de ese momento se convirtió en mi enemiga en vez de darme las gracias que salvé a una persona tan cercana a ti Pati”, finalizó.