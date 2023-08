Fan de Taylor Swift explota contra sus padres por llevarla de viaje a París el mismo día de su concierto en Foro Sol

La cantante cerrará sus presentaciones en México el próximo domingo 27 de agosto. (Foto: Ig @anahi // TikTok: @sofiaao.m)

Taylor Swift conquistó a sus fanáticos mexicanos con su primer concierto masivo en el Foro Sol. Lamentablemente, muchos no consiguieron entradas para éste o ninguno de los otros tres shows que ofrecerá la estrella pop este agosto y no tuvieron otra opción más que disfrutar del evento afuera del recinto o a través de redes sociales.

Te puede interesar: Taylor Swift en México: así se ve el montaje del escenario en el Foro Sol

Mientras algunos fanáticos de la estadounidense envidian a quienes lograron comprar boletos, otros abandonaron el Foro Sol antes de que terminara el espectáculo o no se presentaron por cuestiones personales. Tal fue el caso de la usuaria de TikTok @sofiaao.m, quien se quedó vestida y alborotada por “culpa” de sus padres.

Según contó la joven en un storytime, no pudo asistir al concierto que Taylor Swift ofreció el jueves 24 de agosto en la Ciudad de México porque sus papás programaron el comienzo de sus vacaciones familiares justo el mismo día. Aunque aparentemente fue una accidente, la usuaria de TikTok no reparó en reclamar.

Existe el rumores de que la cantante no se hospeda en México, sino que regresa a Estados Unidos todas las noches. (Jovani Pérez/Infobae México)

“La única fecha que yo podía ir era hoy, 24, porque nos íbamos a ir de viaje a París y a África el 25. Resulta que mi mamá y mi papá se equivocaron y nuestros vuelos a París salen hoy”, contó.

La joven recibió la noticia cuando estaba comiendo con su mamá: “No se vale. Con esto me pueden hacer burla muchas personas, pero no importa, me vale. Nos tuvimos que salir del restaurante y pues ya nos fuimos al aeropuerto. Ya vienen mis hermanos y mi papá, sino vamos a perder los vuelos a París”.

Te puede interesar: Panadería de la CDMX creó las “Tay-Conchas” por concierto de Taylor Swift en el Foro Sol

La joven aseguró que prefería perder su vuelo (el viaje redondo cuesta más de 15 mil pesos mexicanos por persona) a perder su lugar en el concierto de su artista favorita.

La joven no pudo asistir al concierto por sus vacaciones en París. Crédito: (TikTok@sofiaao.m)

“Estamos con nuestros outfits bien ridículos aquí esperando a que nos traigan ropa. No saben que vergüenza estamos haciendo porque yo estoy aquí llore y llore como tonta y todos se nos quedan viendo bien raro”, agregó.

Respecto a los cotizados boletos para el concierto, @sofiaao.m contó que su mamá tenía la intención de venderlos de último momento. Pero eso no fue todo, también reveló que sufrió un ataque de ansiedad ante la impotencia que sintió por lo sucedido:

Te puede interesar: Fans acusaron a Taylor Swift de “despreciar” a México por esta razón

“Mi mamá solo viene burlándose de mí (...) me dio como un ataque de ira, me quite mis pulseras y las empecé a lanzar como loca”, dijo.

Pero al cabo de unos minutos sus preocupaciones cambiaron: “Mi estrés más grande ahorita es que no traigo nada de maquillaje, entonces tendré que usar el de mi mamá en lo que yo compro”.

Anahí interpretó a "Mía Colucci" en la versión mexicana de Rebelde. (IG: @anahi)

Internautas explotan contra fan de Taylor Swift y la comparan con Mia Colucci

El storytime se viralizó en redes sociales y muchos usuarios explotaron en contra de la joven aparentemente mexicana por su dilema. Incluso, algunos la tacharon de Whitexican y la compararon con Mía Colucci, un personaje de la telenovela Rebelde, porque pasaba por situaciones similares.

“Me recordó a Mía Colucci tipo: Mi papá me quiere llevar a París de vacaciones”. “Si vas a estar triste, mejor estar triste en París, Blair Waldorf”. “Muy Mía Colucci de tu parte pero yo también estaría muy triste”. “Justicia para ti y todos los Whitemexicans!!! Eres una guerrera recuérdalo!!!!”. “Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros”. “Problemas que cualquiera quisiera tener”, fueron algunas reacciones.