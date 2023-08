Benito Castro explotó contra Paul Stanley y lo llamó inmaduro

Benito Castro mostró su descontento con las supuestas declaraciones de Paul Stanley (Foto: Instagram)

Luego de que se estrenara el documental de ViX, El Show: Crónica de un asesinato, serie que aborda la vida y muerte de Paco Stanley a las afueras de El charco de las ranas, el nombre del comediante volvió a estar en boca de todos.

Luego de que Paul Stanley, hijo del cómico, saliera de La Casa de los Famosos México tras convivir con celebridades como Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Nicola Porcella, fue cuestionado por los medios de comunicación para que hablara sobre su opinión con respecto al documental.

“Les voy a ser sincero. Salí ayer, no he visto nada de lo de la serie de mi papá. Ni lo he visto. Pasaron dos fechas importantes, primero el aniversario luctuoso de mi jefe me tocó ahí, luego su cumpleaños. Quieras que no... ni me acordaba del Día del padre”, expresó Paul cuando salió del reality show.

En un encuentro con la prensa, Benito Castro, quien aunque participó en el documental después arremetió en contra con la producción por haber “hecho escarnio de Paul Stanley” habló de Paul Stanley y le mandó un contundente mensaje.

¿Qué dijo Benito Castro de Paul Stanley?

Paco Stanley y Benito Castro mantuvieron una amistad por varios años Foto: Twitter / @YoSoiTuLSR

Una reportera de Radio Fórmula cuestionó al actor sobre la supuesta molestia de Paul Stanley tras las declaraciones dedadas en El Show: Crónica de un asesinato, documental que el mismo Benito ha cuestionado por “haber dicho muchas mentiras”.

Castro dejó claro que no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que pueda pensar el concursante de La Casa de los Famosos de él, pues siempre tuvo veracidad en sus palabras, además reiteró que siente cariño por él.

“Es su problema, el problema de él, yo lo quiero, yo lo conocí de 9 años de edad, él sabe que lo quiero mucho, trabajó conmigo. Y si él cree que yo hice mal lo lamento mucho, yo me conduje con la verdad y la verdad no peca pero incomoda”, dijo Benito.

Ante esto, la reportera le comentó que Paul Stanley habría dicho que las declaraciones sobre uso de drogas por Paco Stanley habían sido innecesarias. Esto provocó que Benito Castro explotara ante la cámara:

“¿Innecesario? Está en 20 actas ministeriales, niño, por favor, madurez, todo mundo lo dijo, todo mundo lo sabía”, explicó.

El comediante también negó vender drogas a quien fuera su amigo en vida

Asimismo dijo: “Y sabes qué, chamaco, para que de una vez quede claro: el primero que se empinó fui yo. Yo no fui a decir fue él, yo dije yo, ‘¿a usted le daba droga Paco Stanley?’ y yo dije ‘no, yo le daba a él’, yo tuve los... para hablar con la verdad, a mí no me van a caer en la mentira y lamento mucho que ahora me cambie la jugada este niño”.

Benito Castro cree que jamás se sabrá la verdad sobre la muerte de Paco Stanley

“Me gustaría ver lo que no se va a ver, ni en esta ni en ninguna otra bioserie, que es la verdad de las cosas. No se va a ver, el que lo diga... se muere”, dijo Benito Castro en un reciente encuentro con los medios de comunicación.

“Muchos podemos hablar de oídas, de que te platicaron... pero la verdad se la llevó a la tumba, y nadie va a poder decir la verdad”, añadió.

El Show: Crónica de un asesinato puso la conversación en tendencia nuevamente. Involucrados en la controversia como Mario Bezares y Paola Durante, ambos acusados falsamente de haber participado en la planeación del asesinato de Paco Stanley volvieron a dar entrevistas a los medios para hablar de un tema que, pese a los años, sigue vigente.