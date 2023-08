AMLO arremete contra ministra Norma Piña por contratar a uno de los “brazos derechos” de García Luna

Norma Piña Hernández ha contratado a otro colaborador de García Luna. (SCJN/CUARTOSCURO)

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, contrató a uno de sus “brazos derechos” de Genaro García Luna, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Durante una conferencia de prensa que encabezó desde el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, el titular del Ejecutivo subrayó que la ministra dio empleo a una persona que laboró con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García, quien cumple una condena en una prisión de EEUU.

“Era de los más importantes y lo contrató la señora”, exhibió el mandatario sin dar más detalles o datos sobre la contratación de un nuevo integrante de la Corte.

Se trata de Ricardo Márquez Blas, quien firmará contrato para estar al frente de la administración, seguridad y logística en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Me acabo de enterar que la presidenta de la Suprema Corte contrató a uno de los brazos derechos de García en el Poder Judicial”, declaró el político tabasqueño.

El mandatario pide investigar. (Foto: Cuartoscuro)

En ese sentido, insistió en que se tendrá que hacer una investigación a fondo para descartar que tenga relación con casos de corrupción.

“Por cierto se va a tener que investigar si no está involucrado en delitos o no está en carpetas de investigación”.

Sin embargo, dio a conocer que más adelante detallará más sobre esta información de “primera mano” que le llegó, pues aún se está averiguando al respecto.

“Yo tengo que andar ahí pidiéndole a la gente que me ayude. Ya no hay espionaje, nada más inteligencia, y nada más me ayuda la gente, que es la que me informa; los trabajadores al servicio del Estado, los mismos trabajadores del Poder Judicial, que esos no son tratados como los de arriba, porque llegan a ganar hasta 700 mil pesos mensuales, se dan cuenta y no están de acuerdo con los abusos”, explicó.

El mandatario pide investigar más sobre Ricardo Márquez Blas para descartar que tenga algo que ver con presuntos actos de corrupción

Contratos de Norma Piña

Hay que recordar que esta no es la primera vez que presuntamente la ministra Norma Piña ofrece empleo a algún personaje cercano a García Luna, ya que en mayo de este año, AMLO reveló la contratación de otra colaboradora del ex secretario de Seguridad.

“Resulta que la presidenta de la Corte contrató a la que era Directora de Recursos Materiales cuando García Luna”, refirió el político tabasqueño sobre la solicitud que se le dio a Sonia Vargas.

De acuerdo con la documentación que mostró AMLO, Sonia Vargas se desempeña como directora de Administración del Consejo de la Judicatura Federal de la República.

Al encabezar una de sus tradicionales conferencias mañaneras, el mandatario presentó diversos documentos que dan cuenta de que Sonia Vargas Terrero firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva; con empresas que se encuentran actualmente en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.