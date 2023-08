Amaury Vergara abandonará Chivas para dirigir una película

El propietario del Rebaño Sagrado aceptó que dejará al equipo para producir una película (Crédito: IG/amaury_vergara)

Después de jugar la Jornada 5 del Apertura 2023 de la Liga MX, Chivas escaló a lo más alto de la tabla del campeonato, por lo que se mantiene como líder general del torneo. Pero para que el equipo tapatío volviera a ser un club competitivo tuvo que atravesar por una crisis, en la cual se puso en duda la capacidad de Amaury Vergara como director y propietario del equipo.

Para la afición, las decisiones de Amaury Vergara con Chivas no eran las adecuadas, incluso le pidieron que vendiera al equipo para que alguien más pudiera tomar decisiones correctas. Ahora después de varias críticas, el director de Grupo Omnilife parecería haber escuchado los reclamos y estaría dispuesto a dejar al club Guadalajara para dedicarse al cine.

El hijo de Jorge Vergara ha presumido de su interés por la producción cinematográfica, aunque le ha costado una serie de críticas en contra, aceptó que esas opiniones lo convencieron de seguir su vocación, por lo que se desprendería por un tiempo de Chivas para dar paso a ese sueño.

Amaury Vergara estaría dispuesto a dejar a Chivas para grabar una película, pero lo hará hasta ver campeón al equipo (Foto: Cuartoscuro)

Según narró en una cumbre de negocios virtual, Amaury estaría dispuesto a desprenderse del Rebaño Sagrado para grabar una película, pero antes de hacerlo puso una condición para hacerlo.

Explicó que las burlas y las críticas de la prensa lo han motivado a demostrar que puede ser un gran productor mexicano, incluso presumió que a partir de ello se ha acercado más al cine, y ha ayudado a algunos proyectos para concretar su producción, razón que lo motivó a pensar en hacer su propio proyecto.

“Gracias a los periodistas y medios de comunicación de futbol, burlas de los aficionados, ‘de cine no sabes nada’... bueno, en fin. Esa mala fama que me quisieron hacer pues hoy en día se convirtió en un gran beneficio porque los cineastas mexicanos y jóvenes me buscan como un potencial aliado: ‘Oye, sabemos que te gusta el futbol, eres un empresario exitoso, pues ¿no te interesaría ayudarme a hacer mi película?’, entonces estoy apoyando tres películas padrísimas”, reveló.

Amaury Vergara firmó la llegada de Veljko Paunivić a la dirección técnica del equipo (Foto: Cuartoscuro.com)

En su anuncio, además de confirmar su colaboración en tres películas distintas, fue ahí en donde compartió su deseo de ser un productor de cine. Por lo que aseguró que dejará al Chiverío para grabar una película de su autoría, pero antes de eso, afirmó que no abandonará el proyecto hasta verse campeón con el equipo.

“Después de muchos campeonatos en Chivas, me tomaré unos meses para dirigir una película”

Amaury Vergara agradeció el “hate” del público

Antes de la llegada de Veljko Paunivić a Chivas, un sin fin de entrenadores desfilaron por Verde Valle y la constante común parecían las decisiones de Vergara que perjudicaban al equipo, según desde la perspectiva de la afición, por lo que creció una ola de críticas en redes contra Vergara.

Amaury Vergara le dio la bienvenida al "Guti" en su segunda etapa en la Liga MX (Twitter/ @Chivas)

Incluso surgió el hashtag #FueraAmaury para que vendiera al equipo y no siguiera perjudicando al club. Pero una vez que el equipo recuperó confianza y vinieron las primeras victorias acompañadas de Paunović, la afición olvidó los malos entendidos con el dueño del club.

Así que desde ese punto, el empresario mexicano se sinceró sobre el hate que recibió.

“Ustedes saben parte del futbol, esa empresa que tiene impacto con las personas y tiene mucha responsabilidad. He crecido mucho en estos años; me han cuestionado sobre mi capacidad de liderazgo, y que bueno, eso me ha empujado. Qué bueno que no estoy listo como la gente me hace percibir, porque eso me hace seguir preparándome. Me gusta rodearme de gente que sepa más que yo, yo me formé como productor de cine y caí en algo que no tiene mucho que ver”.