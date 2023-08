Acusan a Marion Reimers de plagio en reciente libro de su autoría

La periodista deportiva Marion Reimers fue acusada por ex colaboradora

Marion Reimers fue acusada de haber usado textos que aparecen en su libro Pioneras, publicado por la comentarista deportiva.

La polémica suele rodear a Marion Reimers, muchas veces por la forma en que narra los partidos de futbol, peor esta vez el tema va más allá de su trabajo con el micrófono.

Marion Reimers estrenó recientemente el libro Pioneras, por el que fue acusada por Fernanda Piña de hacer un uso indebido de su trabajo como colaboradora en la redacción de la obra.

A través de las redes sociales, Fernanda Piña expuso la situación en la que se vio involucrada con la periodista deportiva y la ONG Somos Versus, responsables de la citada publicación.

“Manifiesto que no estoy conforme con la mención que Marion Reimers realizó de mi trabajo en el libro. Durante el proceso de elaboración, no se me informó que este libro saldría bajo el nombre de una sola persona”, explicó la denunciante en sus redes sociales.

Ex colaboradora de la comentarista dice que no autorizó el uso de su trabajo para ser publicado en un libro

Ex colaborada no autorizó el uso de los textos que produjo

Fernanda Piña, docente y escritora, quien no aclaró si ha denunciado ante las autoridades esta situación, comentó que no cedió los derechos de su trabajo, ni autorizó su reproducción o manejo por parte de una editorial.

Pero la acusación de plagio no es la única que cae sobre Marion Reimers, ya que Fernanda Piña asegura que la comentarista ejerció violencia psicológica y laboral contra ella.

Se sabe que Fernanda Piña colaboró entre 2019 y 2020 con Somos Versus en la realización de entrevistas, transcripciones y selección del material editorial para la obra, ante lo cual, la denunciante señaló.

“Aprovecho este espacio para enunciar que abandoné la ONG Somos Versus debido a que sentí que estaba siendo víctima de violencia psicológica y laboral por parte de Marion Reimers, y decidí priorizar mi salud mental en ese momento de mi vida”, explicó Fernanda Piña.

“Sentí que estaba siendo víctima de violencia psicológica y laboral por parte de Marion Reimers, y decidí priorizar mi salud mental en ese momento de mi vida”

Fernanda Piña agregó que además del libro, existe un podcast sobre el tema, en el que aparecen párrafos completos de su autoría, sin que le den crédito.

Hasta el momento, Marion Reimers no ha señalado nada acerca de la denuncia de plagio y acoso laboral que hizo públicamente Fernanda Piña.

¿De qué trata el libro Pioneras?

La semblanza de Pioneras que aparece en la página oficial de la editorial Planeta, invita a descubrir el legado histórico que las futbolistas mexicanas han forjado desde hace más de 50 años.

Resalta que, en el año 1971, las futbolistas alcanzaron la gloria. “Ante un Estadio Azteca repleto, fueron las finalistas de la Copa Mundial Femenina de Futbol. Esta hazaña sin precedentes no la ha logrado ninguna selección nacional de su categoría, ni la varonil. El equipo hizo historia, aunque la memoria no les haya hecho justicia”.

La portada del libro por el que Marion Reimers es acusada de plagio

Destaca que, la creación de la Liga MX Femenil reavivó la llama que parecía apagada. “En 2016 comenzó un camino arduo, lleno de retos y obstáculos, que hasta la fecha tiene promesas pendientes, pero que ha abierto la puerta para defender el sueño de las mujeres que anhelaban patear un balón como las leyendas”.

Señala a Marion Reimers, como la primera mujer analista de una final de la Champions League, quien narra el legado de futbolistas como Blanca Félix, “una de las más grandes porteras de la Liga”; Renata Aguirre, “quien casi pierde la oportunidad de ser seleccionada por creer que la convocatoria era falsa”; y Alejandría Godínez, “quien vivía en Estados Unidos, pero decidió regresar a México para jugar en su patria”.