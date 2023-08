Soundcheck de Taylor Swift en el Foro Sol emocionó a los fans; así se escuchó

Comienzan las pruebas de sonido para los conciertos de Taylor Swift (Crédito: dpa/TikTokmarissagut88)

La llegada de Taylor Swift a nuestro país es inminente. Hoy 24 de agosto del 2023 comienza la gira que la estadounidense tiene programada para nuestro país antes de volar a otras ciudades de Latinoamérica. Fans se encuentran desde el día de ayer documentando todo lo que pasa a las afueras del Foro Sol.

Te puede interesar: Taylor Swift en México: así se ve el montaje del escenario en el Foro Sol

Dentro del recinto de conciertos que le dará la bienvenida al exitoso The Eras Tour ya se han llevado a cabo varias pruebas de sonido, también conocidas como soundcheck. Los fanáticos de la intérprete de Look what you made do, emocionados, han grabado la música que se puede escuchar desde afuera del Foro Sol.

Desde la noche del miércoles, el escenario de The Eras Tour ya estuvo listo tras el exhaustivo trabajo de montaje y armado. Durante la noche comenzaron las primeras pruebas de luces y efectos especiales de las gigantescas pantallas con las que Taylor Swift hará vibrar a más de 250 mil personas, además de las pruebas de sonido iniciales.

Te puede interesar: ¿Lloverá durante los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol? Éste el pronóstico del clima

Al parecer, en los videos que circulan en redes sociales de las pruebas nocturnas todavía no se puede escuchar a Taylor Swift cantando; sin embargo, el día de hoy ya comenzaron a ser publicados videos a las afueras del Foro Sol, donde se puede escuchar el soundcheck, y posiblemente la voz de la cantante.

Los fans reaccionaron emocionados a las pruebas de sonido Crédito: Twitter/taylorswiftbr

Así suena la prueba de sonido de Taylor Swift en México

En un video compartido en la red social Twitter se puede ver al recinto del Autódromo Hermanos Rodríguez al tiempo que se escucha el ensayo de una de las canciones que Taylor Swift interpretará por la noche. Al parecer, la canción es ‘tis the damn season, perteneciente al álbum Evermore, lanzado en el año 2020.

Te puede interesar: Taylor Swift en México: cómo llegar al Foro Sol, mejores accesos y horarios

Los fanáticos reaccionaron emocionados en los comentarios del clip. Algunos internautas que escucharon los ensayos, incluidos los que ocurrieron por la noche, aseguraron que el sonido es impresionante.

Del mismo modo, otro video fue publicado en Tiktok, donde se puede escuchar que la prueba de sonido de una canción que fue lanzada hace no mucho: Snow on the beach, en colaboración con Lana del Rey, artista que, casualmente, tocó en el Foro Sol hace algunos días.

Un internauta expresó su duda acerca de si Taylor Swift se encuentra ensayando: “O sea pero ¿es Taylor la que está cantando o sólo es prueba de sonido?”. La creadora del video aseguró que la intérprete de Style y Bad Blood sí se encontraba cantando.

“Sí era Taylor porque en partes ella dejaba de cantar y el instrumental seguía y también creemos que era Lana por las notas distintas a las de la canción”, respondió la internauta.

Los fans reaccionaron emocionados al soundcheck Crédito: Tiktok/marissagut88

De esta forma, la intérprete estadounidense está preparando todo para un concierto que, se espera, sea inolvidable para los cientos de miles de fans que llevan años esperando a que cante para México.

Las posibles canciones que Taylor cantará en el Foro Sol de la Ciudad de México

The Eras Tour es una gira que busca celebrar el recorrido artístico de la cantante, por lo que el show no descuida ninguna de sus etapas musicales. Esta es el setlist que ha interpretado en pasados conciertos del tour:

Lover, Miss Americana & The Heartbreak Prince, Cruel summer, The man, You need to calm down, Lover, The Archer, Fearless, You belong witch me, Love story, Evermore, No body no crime, willow, Marjorie, Champagne problems, Tolerate it, Reputatios, Ready for it?, Delicate, Don’t blame me, Look what you made me do, Speak now, Enchanted, Long live.

Red, 22, We are never ever getting back togueter, I knew you were trouble, All too well, Folklore, The 1, Betty, The last great american, Dinasty, August - Illicit affairs, My tears ricochet, Cardigan, 1989, Style, Blank Space, Shake it off, Wildest dreams, Bad Blood, Midnights, Lavender haze, Anti-hero, Midnight rain, Vigilante shit, Bejeweled, Mastermind y Karma.