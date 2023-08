Sandra Cuevas se puso los guantes en Tepito y reafirmó sus deseos para ir por la CDMX

La alcaldesa buscó el apoyo como una boxeadora (Crédito:@politicomx, CIA Landlords Insurance)

Luego de que hiciera oficial sus aspiraciones para contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se le vio en el Barrio Bravo de Tepito en donde reafirmó sus intenciones políticas rumbo a las elecciones federales del 2024.

Te puede interesar: Sandra Cuevas llega con ‘porras’ a reunión con Martí Batres; la critican en redes: “¿Más actuado no se puede?”

La mandataria local fue recibida por comerciantes del centro de la ciudad, quienes le regalaron un par de guantes de boxeo. Entre la multitud, Sandra Cuevas agradeció la atención y posó con su nueva adquisición, no sin antes mandar un contundente mensaje a sus rivales de contienda.

“Parafraseando al Rey Martínez: ‘Es con todo menos con miedo’; con quién sea y dónde sea”, destacó.

Te puede interesar: “Vendía dulces”: Sandra Cuevas recuerda su ‘difícil’ vida universitaria; usuarios la comparan con Xóchitl Gálvez

El video fue compartido por la edil en sus redes sociales este 23 de agosto, acompañado de la siguiente descripción:

Con guantes de boxeo la alcaldesa salió a las calles Crédito: @politicomx

“Estamos listos para dar la batalla por la Jefatura de la Ciudad de México y construir la Nueva Capital. Gracias a los vecinos de Tepito, cuna de campeones, por los guantes de box para ganar todas las batallas que vienen: Es con todo menos con miedo. Dónde sea y con quién sea”

Te puede interesar: Exposición prolongada al monóxido de carbono en incendios y al smog, acorta esperanza de vida en CDMX

Recientemente, Sandra Cuevas sorprendió a la ciudadanía al alzar la mano para ir por la jefatura de Gobierno capitalina, pues por meses habría sostenido que sus proyectos iban enfocados para ser la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, e incluso habló de dejar la política tras distintos conflictos.

No obstante, fue el pasado 14 de agosto, en un mitin celebrado en su demarcación, cuando la edil volvió a posicionarse como un perfil más de la oposición para competir en el siguiente año. En dicho evento, recalcó que sus aspiraciones se deben al apoyo que la ciudadanía le ha brindado en los últimos años.

“Mi deber es con la gente y si Dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para la próxima jefa de Gobierno”, destacó.

Sandra Cuevas fue vitoreada por vecinos de la alcaldía. | Facebook alcaldía Cuauhtémoc

No obstante, tan solo en el mes de junio, anunció que apoyaría a cualquier perfil de la oposición, con el fin de quitar al gobierno de la Cuarta Transformación. En este sentido, aceptó que a lo que ella aspiraba sería encabezar la policía de la Ciudad de México, pues se dijo conocedora de los temas de seguridad en la capital del país.

Durante un evento en alcaldía Cuauhtémoc, en donde la edil presentó su informe estratégico Diamante, afirmó que ha tenido buenos resultados en materia de seguridad, por lo que indicó que sus aportaciones podrían servir en un nivel mayor.

“Quiero dejar claras mis aspiraciones para poder encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, resaltó la mandataria.

Pero las indecisiones de Sandra Cuevas no solo juegan entre la SSC y la jefatura de Gobierno, pues a inicios de año, la edil indicó que se retiraría de la política definitivamente ante las malas prácticas que ha reconocido dentro de ellas, así lo dio a conocer en una entrevista de radio.

El grupo: "El enamorado del pueblo" le dedicó un corrido a Sandra Cuevas Credito:TW@SandraCuevas_

“Jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy dentro veo porqué el país no avanza. La política mexicana es un asco. El 80 por ciento se dedica a hacer puro alboroto y chismerío y a mí eso no me gusta; a mi me gusta trabajar, dar resultados. La vida es muy corta como para dedicarla a enfangarse en tener poder o dinero”, señaló.

La alcaldesa podría competir dentro de su alianza política con Santiago Taboada, edil de Benito Juárez, y Adrián Ruvalcaba de Cuajimalpa, quienes se han posicionado como los perfiles más fuertes de la oposición para la CDMX.