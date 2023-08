“Me estoy tratando de acordar”: AMLO vuelve a quejarse de las secuelas que le dejó el COVID-19 en ‘La Mañanera’

El mandatario se quejó durante la conferencia de la falta de memoria. (Foto: Cuartoscuro)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfermado tres veces de Covid-19. Sin embargo, los estragos de este mal siguen presentes, ya que esta mañana volvió a hablar de las presuntas afectaciones Post Covid-19.

Te puede interesar: Mañanera, hoy 18 de agosto: proceso interno de Morena, avances en caso Lagos de Moreno y sanciones del INE, entre lo más relevante

Durante su tradicional conferencia de prensa mañanera, AMLO se detuvo un momento para tratar de recordar lo que iba a decir cuando hablaba de la polémica que ha generado la entrega de los nuevos libros de texto.

“Me estoy tratando de acordar porque ya les he dicho que el Post Covid a veces hace que uno no tenga buena memoria, o que la memoria está corta pero hablaba yo de los guerrilleros, dije Genaro y no era…” expresó el político tabasqueño.

La OMS dio a conocer cuáles son los síntomas Post Covid-19 y el tiempo que durarán en una persona que se contagió

Y es que no ha sido la primera vez que se ha quejado de la falta de memoria durante su participación en las conferencias matutinas que ofrece a diario, y ha declarado que siempre es por los daños que le generó el Covid-19.

Te puede interesar: AMLO se regresa tras terminar ‘La Mañanera’ para informar sobre huracán ‘Hilary’: “No vayan a salir con que no contesté”

“Se me patinan las cosas”; “lo mejor es ejercitar la memoria para estar lúcidos”; “esperen, me estoy acordando”, están son algunas de las frases que el mandatario ha expresado durante su participación en alguna de sus conferencia matutinas que ha ofrecido desde Palacio Nacional o en algún estado del país en lo que va del año y tras su último contagio de Covid-19.

El 23 de abril del presente año fue la última vez que AMLO se contagió de esta enfermedad que ha dejado miles de muertos alrededor del mundo. El mandatario confirmó que dio positivo a Covid-19 a través de sus redes sociales y en su lugar quedó el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

El mandatario se ha quejado en otras ocasiones de los estragos de la enfermedad. (Cuartoscuro)

Afectaciones Post Covid-19

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), entre las afectaciones más comunes, posteriores a la enfermedad destacan: disnea o dificultad para respirar, fatiga, problemas de memoria, concentración o sueño.

Te puede interesar: AMLO afirma que jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno “posiblemente fueron asesinados”

La OMS destacó que en la mayoría de los casos, las personas que enfermaron del coronavirus suelen recuperarse por completo; sin embargo, entre el 10 o 20% de la población experimenta diversos efectos a corto y largo plazo después de haber padecido este mal.

Incluso, dio a conocer que hay síntomas muy comunes posteriores a la enfermedad, también conocida como Covid-19 de larga duración.

Las personas que presentan estas afecciones suelen tener dificultades para desenvolverse en la vida cotidiana y mermar sus actividades en el trabajo o actividades domésticas.

Decenas de personas alrededor del mundo presentaron secuelas de la enfermedad. (Foto: EFE/ Mario Guzmán/Archivo)

¿Cuáles son los síntomas Post Covid?

-Fatiga

-Disnea o dificultad para respirar

-Problemas de memoria y concentración

-Tos persistente

-Dolor torácico

-Dificultad para hablar

-Dolor muscular

-Pérdida del gusto o el olfato

-Depresión o ansiedad

-Fiebre

¿Cuánto duran los daños posteriores al contagio?

En este caso la OMS informó que hasta el momento no se puede predecir cuánto tiempo durará la afectación posterior a la Covid-19 de una persona, ya que se han dado casos de ciudadanos en que los síntomas suelen durar días o meses.

Será necesario recordar que el primer contagio del mandatario se registró el 24 de enero de 2021, mientras que el segundo se dio a conocer el 10 de enero de 2022.