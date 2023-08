Legisladores de la 4T discrepan por las corcholatas: “Para que haya unidad no debe de haber acarreo”, advierten

Diputados y senadores de Morena y sus aliados han discrepado por sus afinidades a las corcholatas. Crédito: Cuartoscuro

La contienda interna de Morena para elegir al candidato o candidata presidencial que los representará en las elecciones de 2024 ha provocado discrepancias entre las y los legisladores del partido guinda y sus aliados. Mientras que unos llaman a la unidad, otros aseguran que “se construye, no se decreta”.

Te puede interesar: Ebrard canceló gira en Campeche para “cuidar” sorteo de encuestas de Morena

Luego de que un grupo de alrededor de 80 diputados morenistas pro Marcelo Ebrard anunciaron el pasado 17 de agosto que preparan una serie de denuncias “contra quien resulte responsable” por acarreos y desvíos a favor de Claudia Sheinbaum, integrantes del grupo parlamentario de Morena, PT, PVEM y Encuentro Social llamaron a mantener la unidad.

A través de un comunicado firmado por decenas de diputados y senadores, advirtieron que “los adversarios no están en el movimiento” y que el único objetivo del proceso interno de Morena es continuar y avanzar la 4T.

La y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Foto: Twitter, @m_ebrard

“Por eso, las y los legisladores del movimiento, más allá de nuestras afinidades con alguna o algún compañero que está está en la contienda interna, tenemos la responsabilidad mayúscula de abonar a la unidad”, aseguraron.

Te puede interesar: Ebrard seguirá con Morena pese a disputa por encuestadoras; envía mensaje vs Noroña: “Pide mi expulsión como si fuera el PRI”

Los morenistas y sus aliados también destacaron que las seis corcholatas aceptaron seguir reglas que fueron claras desde un inicio, por lo que pidieron que el proceso continúe en orden.

“No nos equivoquemos en este momento crucial. El respaldo al movimiento, al presidente y al proyecto de nación es amplio, es sólido y sobre todo es de la gran mayoría del pueblo de México; la consolidación de la 4T se logrará con unidad y respeto”, destacaron.

“¿Por qué habríamos de callarnos?”, responden

En otro comunicado, otro grupo de senadores y diputados federales de Morena que prefirieron no dar a conocer su identidad, respondieron a sus compañeros de bancada y aseguraron que la unidad se construye y no se demanda. Por ello, pidieron que las corcholatas se comporten de manera austera.

Te puede interesar: Morena avala cuatro encuestadoras para proceso interno, incluye la de Ebrard que le cedió Monreal

El pronunciamiento fue compartido por el diputado Emmanuel Reyes, afín al excanciller, quien aseguró que “se quedarían cortos en mencionar quienes coinciden con su postura”.

“En Morena se construye la unidad cuando se ponen en práctica los principios de nuestro movimiento ´no robar, no mentir y no traicionar´, no cuando se pregona y se hace todo lo contrario”, denunció.

El diputado es afín al excanciller Marcelo Ebrard. (Foto: Twitter/EmmanuelReyesC)

A diferencia de las decenas de legisladores que pidieron unidad, Reyes y otros señalaron que Morena estaría cometiendo “un gravísimo error” si aceptara las prácticas que Ebrard está denunciando en contra de Sheinbaum; mismas a las que relacionaron con el régimen priista y panista.

Entre ellas mencionó el derroche de dinero en gastos publicitarios y propagandísticos, prácticas antidemocráticas como el acarreo, coerción y alianzas con grupos o personas a cambio de prebendas, entre otras.

“Sin el pasado luchamos contra el acarreo, la simulación, el uso de estructuras institucionales para fines políticos, ¿entonces por qué habríamos de callarnos ante estos actos que evidentemente se replican en nuestro movimiento?”, cuestionaron.

AMLO dijo que respetará el resultado de la encuesta de Morena. | Jovani Pérez

Por su parte, Reyes aseguró que no fue presionado para sumarse al último pronunciamiento y señaló que aquellos que llamaron a la unidad sí lo fueron.

“Quien lo desee, puede asumirlo como propio; así lo hice yo, sin presiones, sin intimidaciones y sin utilizar la coordinación o vicecoordinación de mi grupo parlamentario para imponer mi postura o coaccionar la voluntad de mis compañeros”, aseguró.