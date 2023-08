¿En bolsa del súper? Los mejores memes que dejó el requisito de Ocesa para los conciertos de Taylor Swift

Ocesa dio a conocer las medidas que deben cumplir todas las bolsas de los fans para que pueden acceder al Foro Sol (Credito Ap)

Usuarios de redes sociales explotaron en contra de Ocesa por pedir única y exclusivamente tres tipos de bolsas para poder acceder a los conciertos que Taylor Swift ofrecerá en el Foro Sol, pues no todos tienen esos artículos entre sus accesorios. Fue por esa razón que, en menos de 24 horas, muchos fanáticos de la estrella pop abarrotaron las tiendas departamentales y en línea para poder conseguir una bolsa que cumpla con las medidas precisas.

La carrera por encontrar bolsas transparentes con medidas precisas hizo que este tipo de artículos se posicionara entre las principales tendencias de redes sociales en México y, aunque muchos estaban nerviosos por no poder encontrar algo para poder llevar sus cosas personales al show de Taylor Swift, muchos otros se burlaron de la situación con memes.

“Por el puño de la señora, tiene aproximadamente 30 cm de alto”. “Nunca han ido a un concierto o qué? Por personas como ustedes el shampoo trae instrucciones”. “Tendrá que ser transparente a fuerza vdd?”. “yo cuando el guardia del foro sol no me deje entrar con mi bolsa porque se pasa 1 milímetro de la medida”, fueron algunas retacones.

Los fans mostraron su molestia con memes. (Twitter)

Bolsas Permitidas en Foro Sol

- Bolsa transparente de plástico, vinil o PVC que no exceda 12 pulgadas de ancho, 12 pulgadas de alto y 6 pulgadas de profundidad.

- Bolsa de mano pequeña (con o sin correa) que no exceda las 4.5 pulgadas de alto por 6.5 pulgadas de ancho.

- Bolsa de almacenamiento trasparente como ziploc o parecidas (medianas)

Las bolsas pueden tener correa, pero deben cumplir con las especificaciones. (Twitter)

Objetos no permitidos en Foro Sol

- No carteles de más de 11x17 pulgadas

- No pancartas ni postes

- No cámaras profesionales (Incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

- No equipo profesional de grabación de video o audio

- No accesorios para cámaras (Incluye palos para selfies, gopros, estuches, trípodes, etc.)

- No luces ni baterías a excepción de baterías externas para celulares

- No dispositivos electrónicos grandes (Laptops, ipads, tabletas o lectores)

- No ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti

- No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, no vapes, no encendedores

- No comida ni bebidas

- No paraguas

Algunos recordaron su infancia y compraron las típicas mochilas transparentes para niños. (Twitter)

Objetos Permitidos en Foro Sol

- Lentes

- Tapones para oídos

- Toallas y tampones (pieza individual cerrada)

- Medicamentos con receta

- Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

- Friendship bracelets ilimitados (sujetos a revisión)