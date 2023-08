Rossy Mendoza: hospitalizan de emergencia a la actriz del cine de ficheras

La bailarina nacida en Nayarit se encuentra bajo observación médica Foto: Instagram@rossymendozavedette

Rossy Mendoza fue hospitalizada de emergencia tras sufrir una aparatosa caída en su casa, según informó la revista TVyNovelas durante la mañana de este miércoles 23 de agosto. Hasta el momento se desconoce qué sucedió, pero se especula que la vedette que brilló en el cine de ficheras sufrió una aparatosa caída en su casa por la cual presentaría dificultades para caminar.

Te puede interesar: K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

De acuerdo con la información que publicó la revista a través de su cuenta de Instagram, Rosy Mendoza necesitaría una prótesis. Asimismo, difundió varias fotografías de la actriz oriunda de Nayarit siendo atendida por un equipo de paramédicos en su casa, en una ambulancia rumbo al hospital y en una camilla mientras recibía asistencia médica.

Rossy Mendoza hospitalizada (TvyNovelas)

Cabe recordar que la famosa vedette fue internada de emergencia en noviembre de 2021 tras presentar complicaciones en su salud derivadas de una trombosis pulmonar. En esa ocasión fue su hija, Silvanna Durán, quien dio a conocer el parte médico de su madre en una entrevista que concedió para el programa De Primera Mano.

Te puede interesar: Cuál es el podcast más popular hoy en Spotify México

“El miércoles pasado ya me iba yo a trabajar y me llama ella a las 6:30 de la habitación de arriba, me dice: ‘Silvanna, llévame al hospital, no me siento bien´. Yo ya sabía, dije ni modo. La traje yo a urgencias, le estuvieron haciendo estudios, vino su médico de cabecera y resulta que por ahí de las 7, 8 se manifestó que tenía un coágulo en una de las piernas y en uno de los pulmones”, contó.

Se desconoce que si dicho problema de salud está relacionado con su reciente ingreso al hospital y se espera que pronto la hija de la actriz brinde más información al respecto.

Rossy Mendoza hospitalizada (TvyNovelas)

¿Quién es Rossy Mendoza?

María del Rosario Mendoza, mejor conocida como Rossy Mendoza tiene 80 años en Nayarit, México. Cuando era menor su familia se mudó a Sonora y ahí conoció al actor Andrés Soler.

Te puede interesar: Canelo Álvarez mostró cómo es su “outfit casual” de 3 millones de dólares

La joven destacaba por su belleza y empezó a trabajar en el medio del espectáculo como presentadora de shows de artistas más prominentes.

La vedette se mudó a capital del país y llegó a trabajar con grandes figuras como Germán Valdés Tin Tan, Celia Cruz, Enrique Guzmán, entre muchos otros. Rossy ha trabajado en cabarets, cine y también en telenovelas. Su debut en este ámbito fue Yara, la cual fue protagonizada por Angélica María. Una de sus más recientes apariciones sucedió en 2016, cuando participó en el aclamado documental Bellas de Noche.