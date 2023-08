Paquita la del Barrio defendió a Yahritza y su esencia: “Todos la regamos”

Paquita la del Barrio espera que el público apoye su opinión sobre Yahritza y su esencia por lo jóvenes que son (Cuartoscuro/Instagram @yahritzaysuesencia)

En medio de la polémica que persiste por las declaraciones de los integrantes de Yahritza y su esencia sobre México, Paquita la del Barrio los defendió, asegurando que deberían de perdonarlos por sus palabras.

Te puede interesar: Pee Wee defiende a ‘Yahritza y su esencia’ tras polémica vs México: “Los entiendo perfectamente”

Pese a que Yahritza ya pidió que cesen los comentarios negativos y críticas en su contra por decir que no les gustan ciertas cosas de México, el odio contra los hermanos Martínez continúa.

Fue por ello que, en conferencia de prensa, la intérprete de Rata de dos patas opinó que los jóvenes sólo cometieron un error como todos los cantantes llegan a cometerlos, por lo que deberían de ser perdonados.

La cantante mencionó que lo que hicieron los hermanos Martínez es algo que le pude suceder a cualquier artista (Cuartoscuro)

“Todos tenemos problemas, todos la regamos. Lo que pasa es que quisieron hacer el escándalo, yo creo, ‘vamos a hablar mal de México, son unos pendej*s’, ¿no? Pero esos niños, ustedes adelante, nada más no lo vuelvan a hacer”

Agregó que, después de la controversia, al público ahora le corresponde volver aceptarlos nuevamente, pues se están esforzando por sacar su carrera adelante.

Te puede interesar: Al borde del llanto, Yahritza confiesa que tenía miedo de salir por amenazas tras polémica con México

“Se les pasaron las palabras y nosotros, el público, tenemos que perdonarlos. Yo espero que el público me apoye, están haciendo su luchita”, dijo la cantante.

A pesar de su apoyo, Paquita dijo que por ahora no quiere cantar con Yahritza por el escándalo y la carga de trabajo que tiene (Instagram: @mandoo)

Paquita la del Barrio no cantaría con Yahritza

A pesar de sus palabras de apoyo a la agrupación de Washington, confesó que ella no está interesada en cantar con Yahritza y sus hermanos, pues está concentrada en grabar su próximo álbum y con eso tiene suficientes problemas.

Te puede interesar: Toñita invitó a Yahritza y su Esencia a su pueblo a comer sal con tuétano

“No lo puedo gobernar yo, estoy batallando ahorita para grabar mi disco y ya te imaginas con otra... no, ahorita no”, reveló Paquita.

Agregó que el motivo por el que está “batallando” es porque va a ser uno muy buen álbum y se está esforzando por que sea un proyecto que le agrade a su público.

Yahritza y su esencia señalaron amenazas en su contra tras declaraciones contra México

El relato íntimo de Yahritza Martínez en entrevista exclusiva

Luego de semanas de que inició la controversia por las palabras de los hermanos Martínez, con las que dijeron que no les gusta la comida de México ni la capital del país por ser ruidosa, se reunieron con Pepe Garza para hablar de la situación que enfrentan ante el odio que reciben.

Yahritza, al borde del llanto, aseguró que esto es el reflejo de que los mexicanos no apoyan a sus connacionales y, además, recibieron críticas sólo por no conocer bien al país.

“(Es triste) Mirar que los mexicanos no apoyan a los mexicanos... Y pues la gente cree que es más de ‘tú no apoyas al país ni nada’, pero no crecimos allá, no sabemos mucho de México”, dijo la intérprete de Frágil.

Los hermanos se mostraron preocupados por lo que generaron sus declaraciones sobre México (Captura de pantalla/TikTok)

Yahritza agregó que el odio en redes sociales llegó al punto en que ella tenía miedo de que cualquier miembro de su familia saliera a la calle, pues enfrentaron fuertes amenazas.

“Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y de que me fueran a hacer algo. Era más de mi hermano porque lo que menos quiero es que algo le pase. Era más la preocupación por él, no era para mí, para mí no me importa lo que digan”, dijo la líder del grupo.

También defendieron a sus padres, quienes, a su vez, aseguraron que siempre le inculcaron a sus hijos la cultura mexicana e intentaron que sintieran aprecio por sus raíces.

En este sentido, Yahritza también aclaró que sí habla español de forma fluida porque es el idioma que habla con sus papás, pero se siente más cómoda con el inglés. Cabe recordar que fue criticada por su “spanglish” en entrevistas y conciertos.