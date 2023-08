No solo Sheinbaum y Ebrard, Nacho Mier es criticado por publicidad hasta por AMLO

Ignacio Mier Velazco dijo que no eran suyos los espectaculares colocados en Puebla donde busca aspirar a la gubernatura (especial)

A casi un año de que se lleven a cabo las elecciones del 2024, algunos preaspirantes de Morena a algún cargo de gobierno ya acapararon los espacios públicos para promocionarse. Sin embargo, ahora las críticas no solo han sido para las ‘corcholatas’ presidenciales, sino también para el coordinador de la bancada del partido guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

Desde hace varios meses, el diputado de Morena, quien alzó la mano para competir por la gubernatura de Puebla, ha sido blanco de críticas por presunta promoción ilegal y una campaña que acusan ya lleva tres años.

Tras las críticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó estos actos como indebidos e ilegales, ya que durante La Mañanera los periodistas acusaron que el gasto podría suponer la renta de espacios como espectaculares.

El presidente aseguro que los comisionados ganan más dinero que él. (Captura de pantalla/Presidencia)

Por su parte, el primer mandatario federal aseguró que en Morena no es utilizado el dinero del presupuesto público para apoyar a ningún candidato ni a ningún partido, por lo que pidió a la gente no “dejarse engañar” por estas prácticas, las cuales han sido denunciadas en distintos estados de la República.

“Aquí hemos dicho que eso no solo es indebido e ilegal, sino resulta contraproducente porque la gente ya está muy informada, muy consciente, ya no se deja manipular cuando ve un cartel o un espectacular, hasta ni se parece el futuro candidato o candidata, le quitan como 10 o 20 años, lo maquillan. Eso no ayuda en nada”, señaló el primer mandatario federal.

Desde que comenzaron a perfilarse los posibles candidatos para los cargos a renovar el próximo año, una serie de denuncias y críticas hacia Morena —y sus aspirantes— por promoción ilegal, comenzaron a tomar espacio en la conversación mediática.

Ignacio Mier Velazco arremetió contra el TEPJF por sentencia contra el uso del AMLITO (Foto: Captura de pantalla / YouTube / Cámara de Diputados)

Entre quienes más han presentado quejas y acusaciones en los institutos electorales, se encuentran los integrantes del bando opositor, que han señalado en distintas ocasiones que esto supone una inequidad en la contienda próxima a realizarse, así como también una vulneración a las normas electorales.

Recientemente, el ex senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano, se lanzó justamente contra el diputado Mier Velazco, quien habría colocado una manta publicitaria en un supuesto edificio del siglo XVII.

A través de redes sociales, el ex funcionario panista expresó su inconformidad contra Ignacio Mier, a quien calificó como “vulgar” por no respetar los espacios públicos.

“Este tipo de decisiones hablan más que mil palabras. El tal Ignacio Mier es un tipo vulgar, sin principios, ni ética y sin un gramo de aprecio por la cultura. Puebla merece más”, destacó.

(Twitter)

Por su parte, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro se ha deslindado de estos promocionales. En su visita a Puebla, el pasado mes de febrero para una reunión con el gobernador, Sergio Salomón, indicó que no sabía de la existencia de estas promociones, negando su participación en torno a la colocación de algunas de ellas.

“Eso me platicaron (sobre los espectaculares), llegué de muy noche a México y me dijeron que estaban, no los he visto”, sostuvo.

Aunado a esto explicó que su cargo como coordinador de la bancada morenista y la presidencia de la Jucopo, propicia el reconocimiento de su imagen y nombre, no solo entre la esfera política, sino también en el ojo público.

“Ser el presidente del órgano de gobierno me pone en una posición en la que buena parte de la semana ocupó los espacios noticiosos”