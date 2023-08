Ninel Conde compara a Luis Miguel con José Manuel Figueroa en la intimidad; el hijo de Joan Sebastian explota

El Sol de México actualmente tiene una relación con Paloma Cuevas, su excomadre. (REUTERS: Agustin Marcarian // Instagram: @ninelconde - @josemafigueroa)

Mientras Luis Miguel se encuentra de gira por Latinoamérica, algunas artistas con quienes fue relacionado sentimentalmente en su juventud aprovecharon una reunión para recordar los apasionados días que vivieron con él. Entre ellas se encuentra Ninel Conde, también conocida en la industria del entretenimiento como El Bombón Asesino, quien no sólo dio a conocer que tuvo un fugaz romance con El Sol, también se sinceró sobre sus actitudes como novio.

Te puede interesar: ¿Luis Miguel y Paloma Cuevas se casaron? Reportan que hubo boda secreta

Las revelaciones que Ninel Conde compartió en Secretos de las Indomables se viralizaron en redes sociales y fueron retomadas por varios medios de comunicación. Fue bajo este contexto que la intérprete de Callados fue bombardeada con cuestionamientos al respecto en un reciente encuentro con medios.

El cantante estaría enfrentando problemas de salud a menos de un mes de haber comenzado su gira. (EUROPA PRESS ESPAÑA SOCIEDAD)

“Ahí salió todo porque bueno, estábamos entre mujeres, entre viejas, chismeando, imagínense”, comenzó.

Te puede interesar: ¡No es envidioso! Captan a Cristian Castro en primera fila del concierto de Luis Miguel en Argentina

El Bombón Asesino aseguró que LuisMi fue un caballero con ella en todo momento, pero no reveló por qué terminó su romance.

“Increíble, es una caballero, un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no, ni para qué. El hubiera no existe... ¿Quién no querría quedarse con ese muñeco, no? Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo no era ni el momento y él andaba... Al día de hoy está más aterrizado”, continuó.

Ninel Conde y José Manuel Figueroa tuvieron una relación de 2003 al 2006. (Instagram/@ninelconde)

Ninel Conde comparó a Luis Miguel con José Manuel Figueroa

El tema no quedó ahí, pues en una entrevista que concedió para El Gordo y La Flaca describió a El Sol como todo un caballero: “Es un Dios, un sol. Tiene unos ojos espectaculares, un bronceado divino, bebe los mejores vinos (...) te atiende, te abre la puerta, te abre la silla, a todo el mundo pone a atenderte y demás cosas”.

Te puede interesar: Paloma Cuevas ya no se esconde: su primer gesto público de amor hacia Luis Miguel

Esto sólo provocó que Raúl de Molina (conductor del programa) cuestionara a su invitada especial sobre las diferencias entre Luis Miguel y sus otros amores: “¿Quién es mejor, él o José Manuel Figueroa?”.

Ninel respondió: “No que no es horario para esos comentarios... El Sol brillará para siempre”.

Actualmente, el cantante re música ranchera está comprometido con la conductora venezolana, Marie Claire. (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

José Manuel Figueroa reaccionó molesto a declaraciones de Ninel Conde

La respuesta del Bombón Asesino llegó a oídos de su expareja, José Manuel Figueroa, quien se vio envuelto en el escándalo por la comparación. Sin profundizar en detalles, el intérprete de Soy como quiero reaccionó molesto y dejó entrever que el público no tomaría con buenos ojos si él hiciera lo mismo con dos de sus exnovias.

“Hoy en día vivimos en un mundo donde debe haber equidad e igualdad, entonces, si yo me pongo a presumir o decir cosas de quién es mejor amante que quién o quién está más buena que la otra vieja, a quién le quedó mejor la operación o cuál es mejor en qué posición, entonces es ahí donde se pierde un poquito la equidad entre el hombre y la mujer, pero qué se se puede hacer”, declaró ante las cámaras del programa Hoy.