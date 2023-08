Impugnación de Mancera contra el Frente queda en cancha del PRD, ordenó el TEPJF

Miguel Ángel Mancera se inconformó ante el Tribunal Electoral luego de ser eliminado en la segunda etapa del Frente Amplio por México. FOTO: Archivo

El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa, celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual desechó su recurso de impugnación y en su lugar ordenó al sol azteca resolver las quejas del aspirante del Frente Amplio por México, quien fue eliminado del proceso interno por no cumplir con el número mínimo de firmas.

En conferencia de prensa, Mancera Espinosa destacó que el Pleno de la Sala Superior le concedió la razón en cuanto a que el Comité Organizador del Frente vulneró su derecho de audiencia y su debida protección de derechos al ser descartado de última hora en la segunda fase, pese a que el perredista presentó más de 150 mil firmas de apoyo.

El proyecto de la magistrada Mónica Soto daba la razón a Macera, según interpretó el senador, pues contemplaba que el Tribunal debía atraer el caso y solicitar al PRD pruebas documentales para justificar su exclusión de la tercera fase en el proceso del Frente Amplio por México.

Explicó que aunque la votación fue 3 a 2 en contra de dicho proyecto, la mayoría de magistrados no combatió los argumentos del senador y en su lugar ordenó al PRD resolver de forma inmediata las quejas del aspirante inconforme.

La Sala Superior desechó l aimpugnación de Mancera y regresó el asunto al PRD (Foto: Twitter/TEPJF_informa)

De acuerdo con el ex jefe de Gobierno de la CDMX, el reencauzamiento a su impugnación no se debe a un asunto de fondo, sino de forma, es decir, el Tribunal no rechazó sus argumentos, sino que interpretó que debe ser la dirigencia de su partido (PRD) quien está obligada a resolver las quejas del senador de acuerdo con los estatutos.

Para Mancera resultó sorpresivo que la Sala Superior enlistara de último minuto en los asuntos a resolver en la sesión pública de este 23 de agosto y aunque el proyecto de la magistrada Mónica Soto fue rechazado y el asunto del aspirante fue turnado al partido del sol azteca, el senador consideró una victoria que sus argumentos no hayan sido rechazados de fondo.

De este modo, el senador confió en que su partido resuelva el caso conforme a los criterios de la magistrada Soto, en función de que sus derechos políticos fueron vulnerados al quedar fuera de la competencia a 15 minutos de vencer el plazo para entregar las firmas, sin que haya mediado su recurso de defensa.

Los perredistas Mancera Espinosa y Silvano Aureoles fueron descartados por el Comité Organizador en la segunda fase del Frente Amplio por México al considerar que las firmas que presentaron no cumplían con los requisitos de la convocatoria. Si bien rebasaron el umbral de 150 firmas de apoyo, estas no cumplían con la dispersión en al menos 17 entidades federativas o bien, los datos de los ciudadanos no estaban completos.

PRD da ultimátum a Mancera para definir si sigue en el Frente Amplio

Jesús Zambrano, Silviano Aureoles, Miguel Mancera realizan rueda de prensa y anuncian pausa de actividades en el comité organizador del Frente (@PRDMexico)

Este 22 de agosto, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD informó que la dirigencia buscaría contactar a Mancera Espinosa para que el senador defina si seguirá apoyando al Frente Amplio por México, donde ya solo quedan como finalistas Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes.

Este 22 de agosto el sol azteca regresó a escena pública con el Frente al organizar el tercer foro de debate entre las finalistas, celebrado en la ciudad de León, en guanajuato, zanjando así las diferencias con el Comité Organizador luego de las quejas de Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera por quedar eliminados en la segunda etapa del proceso.

Algunas versiones apuntan que Mancera podría contemplar su salida de la bancada perredista en el Senado y pasar a Movimiento Ciudadano, aunque el ex jefe de Gobierno de la CDMX aún no ha aclarado estas versiones.