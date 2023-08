¿Cómo te puedes postular? Tren Maya lanza empleos de hasta 10 mil 500 pesos al mes

Las vacantes terminan hasta el 15 de septiembre de este año. (Cuartoscuro)

¿No tienes trabajo y peor aún no cuentas con estudios? No te preocupes porque a través del portal del empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en colaboración con el Servicio Nacional del empleo (SNE) abrieron dos vacantes para personas que no cuentan con estos requisitos.

El salario máximo es de 10 mil 500 pesos mensuales para cubrir las vacantes de “Ayudante General y “Ayudante General de Constructora”, en donde el trabajador tendrá la misión de contribuir al tendido de cables, señalización y construcción

ASLTOM e ICA EDIFICIO SATÉLITE son las empresas encargadas de ofrecer los puestos de estás vacantes cuya plaza se encuentran en Valladolid, Yucatán, uno de los estados donde pasará el Tren Maya.

¿Cuáles son los requisitos de estas vacantes?

El puesto de “Ayudante General”, el cual es ofertada por la empresa ALSTOM, ofrece un salario mensual de 10 mil 500 pesos, en donde el empleado estará laborando directamente en la construcción del Tren Maya por medio del tendido de cables de señalización y fibra óptica.

Para los interesados en la vacante, tienen hasta el 15 de septiembre y entre los requisitos están:

La persona sepa leer y escribir

Sea comprometido

Proactivo

Sea una persona motivada

Tenga disponibilidad de viajar

AlSTOM, la empresa a cargo de cubrir esta vacante, también ofrece un paquete de prestaciones en las que destacan:

Seguro de gastos médicos

Transporte al punto de trabajo

Las vacantes terminan hasta el 15 de septiembre de este año. (Cuartoscuro)

Por otro lado, la vacante de “Ayudante General de Constructora”, cuenta con un salario neto de 7 mil 200 pesos mensuales, y lo mejor es que tampoco requiere una experiencia previa, ya que el postulante debe saber escribir y leer.

ICA Edificio, empresa encargada de esta vacante, ofrece prestaciones por encima de la ley como es el pago de tiempo extra y transporte al lugar de trabajo.

Si estás interesado en postularte para esta vacante, tiene hasta el 15 de septiembre, por el hecho de que es la fecha límite del reclutamiento.