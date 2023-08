¡Tiembla, Ana Gabriela Guevara! Salen más demandas de clavadistas contra la Conade

El abogado Luis Jiménez defiende al equipo de clavados así como lo hizo con el de Natación Artística.

El pleito entre deportistas mexicanos contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) continúa luego del retiro de los apoyos económicos, por lo que se dio a conocer que el equipo de clavados ahora demandó.

Durante el homenaje por los 45 años de la Acuática Nelson Vargas, el abogado Luis Jiménez dio a conocer qué miembros del equipo de clavados procedieron legalmente contra Ana Guevara y la Conade por el retiro de sus apoyos económicos.

“Ya hay primeras acciones que son judiciales, concretamente el viernes pasado. Y esta semana vendrán más, son atletas muy destacados y que ya tienen su lugar para París 2024. En 15 o 20 días tendremos hechos concretos”, indicó.

“Ya lo han hecho otros, tengo varios temas de diferentes deportes”, agregó Jiménez. “(La demanda que ganó el equipo de natación artística) generó un precedente y no por el tema de efectos jurídicos, sino por lo mediático, eso exhibió lo que está pasando”, detalló.

Administración de recursos de la Conade es deplorable

El equipo de Natación Artística lograron recuperar su beca que la Conade les había retirado. Foto: Cuartoscuro

Por otro lado, el representante legal de los deportistas mexicanos habló sobre la crisis en la administración de los recursos de la Conade, los cuales golpea de manera atizada a los deportes acuáticos por el desconocimiento de la Federación Mexicana de Natación.

“Es deplorable que un atleta, en lugar de estar concentrado, esté pensando en cómo se defiende y cómo hacerse de recursos para poder competir. Es triste, México, país que le da una beca al deportista cuando ya no la necesita, cuando ya ganó medalla”, destacó.

Finalmente, el abogado Luis Jiménez aclaró que tras presentar el fideicomiso Top-16, para el apoyo de atletas rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, los recursos siguen lejos de las expectativas.

“Desgraciadamente, cuando se habla de la posibilidad de apoyar a los 16 mejores, ahorita hay cinco, porque no alcanza para más. Lo que más tristeza me da es que he tocado puertas por todos lados, es difícil, en México no se tiene mentalidad altruista y menos para un deporte que todos los días le salen problemas”, finalizó.