“Si tengo una hija, le pondré como yo”: Aguideame, la joven viral por el nombre que le puso su padre en honor al América

La joven de 19 años, oriunda de Michoacán, se siente agradecida con su padre Héctor por su nombre, el cual considera como su huella. (Arte: Jovani Pérez)

“Al América o lo amas o lo odias”, es una de las frases más significativas del americanismo cuya pasión desborda en cada fiel aficionado en México. Muestra de ello, hay millones de personas que son nombradas con el nombre del club más popular de México.

Te puede interesar: Santiago Baños aceptó estar en deuda con América y la afición

“América”, es el nombre que millones de aficionadas han recibido de parte de sus progenitores, que son fans del club azulcrema; sin embargo, en esta semana a través de las redes sociales se volvió viral una joven del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán por su original apelativo.

En entrevista con Infobae México, “Águideame” una joven de tan solo 19 años platicó en exclusiva con este medio digital sobre la historia de su nombre, sobre si ha recibido burlas, y la pasión que tiene su familia y ella por las Águilas del América.

Te puede interesar: Él es ‘Yiyo’, el bailarín callejero de la CDMX que contagia su ritmo al son de la cumbia sonidera

La joven michoacana se volvió al viral gracias a una publicación de Facebook en la que cuestionaba a los internautas sobre “El nombre más extraño que hayan escuchado en sus escuelas”. Gladis (su segundo nombre) sin pena y orgullosa de su nombre original respondió: “Me llamo Aguideame, (significa Águilas del América, mi papá se lo inventó abreviando la palabra).

¿Qué sientes al tener un nombre poco común y tan original?

“Tiene sus pros y tienes sus contras, mi nombre no lo he escuchado hasta ahora. Me gusta tener un nombre único, la verdad, siento que es mi marca personal, pero también no me gusta la parte de la pronunciación; a menudo me pronuncian mal. No ha habido personas que hayan escuchado mi nombre y adivinen el significado. Casi siempre me pregunta, y al momento de decirlo, a veces recibo burlas y a veces no”.

¿Has sufrido de bullying en la escuela por tu nombre “Aguideame”?

Su madre y su hermana se llaman América, por lo que su padre tuvo que ingeniarselas para ponerle un nombre referente al equipo. (Cortesía de Aguideame)

“No, la verdad han sido más comentarios positivos; casi negativos, no recibo. Hasta ahora que todo se volvió viral, como que ahí hay un poquito más de comentarios negativos, pero así antes dé, no. Todo me lo tomo con humor; no me afectaba realmente los comentarios. A veces también mis mismos compañeros que eran americanistas llegaban y me decían: ‘Perdimos, no puede ser’, pero casi comentarios mala onda, no hubo”.

¿Realmente, te gusta mucho tu nombre?

“Sí, si me gusta (su nombre) lo siento como mi huella, mi marca personal, único de mí. Y no tengo un nombre pensado en caso de no llamarse así (Aguideame)”.

¿Eres muy fan del América y recuerdas algún momento en especial que te haya marcado?

La joven se encuentra estudiando comercio y espera ser una gran tiktoker americanista. (Cortesía de Aguideame)

“Sí, pero no soy tan aficionada como mis papás y mi hermana, pero si me gusta verlos jugar, si los apoyo, pero si los apoyo y los sigo. Y si recuerdo un momento especial, pero no me acuerdo contra quién jugó el América. Mi familia se reunió con otra que creo que era fan de las Chivas en una final; no me acuerdo bien, pero nos juntamos en convivencia y se armó un ambiente de burlas y pues mi papá es de esos que gritan y cantan, festejaba los goles en grande. Y todos los demás con banderas, tamborazos”.

¿Has pensado seguir con la tradición americanista de tu padre?

“He pensado que, si llego a tener una hija, voy a ponerle igual mi nombre, por no tengo que dejar morir mi nombre, porque debe de haber otra Aguideame. He pensado muchas veces, pero sí le pondré así. Al principio sí fue como tipo miedo y angustia porque no sabía hasta qué punto iba a llegar y si la gente se lo iba a tomar de mala o buena manera. Yo estaba preparada para muchísimo hate, pero viendo que casi no había muchos comentarios, aunque siempre va a ver muchos malos, pero casi no recibo hate y ver que mucha gente está etiquetando a los jugadores e incluso me están etiquetando al club América para que se den cuenta de mí y mis amigas me digan: ‘No güey, te vi en muchas páginas hoy’, pues se siente bien realmente. También como mis redes sociales empezaron a crecer mucho”.

¿Piensas continuar como tiktoker del América?

Desde bebé siempre lució los colores azulcremas. (Cortesía de Aguideame)

“Sí, lo he pensado. De hecho desde ayer, estuve diciendo si sigo subiendo contenido o ya me desaparezco, pero si voy a seguir activa en redes sociales. Me llama mucho la atención. Hace mucho tiempo lo intente, pero hasta ahora que mucha gente me está conociendo, estoy tratando de sacarle provecho”.