Monreal negó declinar a favor de Sheinbaum, aunque no descartó la CDMX como segunda opción

Ricardo Monreal volvió a lanzar un llamado a la unidad al interior de Morena (Cuartoscuro)

El aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal Ávila, negó que vaya a declinar a favor de alguna de las corcholatas, especialmente por la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su visita a Hermosillo, Sonora, el senador con licencia fue cuestionado sobre la declinación de Santiago Creel, al interior del Frente Amplio por México, y si él podría hacer lo mismo en el bloque de la Cuarta Transformación, situación que negó.

Para profundizar en su explicación, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) refirió que se trató de una decisión personal del integrante del Partido Acción Nacional (PAN), pero no algo que pudiera replicar él como parte del partido guinda por lo que no descarta dar la sorpresa en la encuesta de la 4T.

“La declinación de Santiago Creel es un asunto que él decidió y ayer lo concretó, pero en el caso nuestro, tenemos la esperanza de dar la sorpresa, no soy de los que declinan”

El morenista pidió no descartarlo en ningún cargo Crédito: Twitter/@RicardoMonrealA

Aunado a lo anterior, indicó que no ha sido la primera vez que le han pedido declinar debido a que presuntamente no se encuentra como puntero de las preferencias; sin embargo, presumió que en la mayoría de los cargos por los que ha competido ha ganado, por lo que reiteró sus intenciones de dar una sorpresa.

“Si aceptara eso (declinar), si aceptara lo que tú me dices (no tener apoyo), no hubiera sido gobernador, no hubiera sido senador, no hubiera sido alcalde en la Ciudad de México porque así como tú piensas ahora, en el ‘97 pensaban periodistas serio sin mala fe (...) Algunos me decían ‘declina’, ‘renuncia’, ‘no te va a ir bien’ y les gané”, recordó el martes 22 de agosto.

Finalmente sobre el tema de las corcholatas, Monreal Ávila detalló que su relación con Claudia Sheinbaum ha mejorado, pese a que protagonizaron algunos escándalos en años atrás. Además, destacó que tiene un buen entendimiento con Adán Augusto y Marcelo Ebrard, sus compañeros de partido.

“A Claudia la respeto y, en el fondo, la aprecio. Ha mejorado mucho nuestras relaciones de amistad, lo digo abiertamente. Tengo muy buena relación con ella, con Adán Augusto y con Marcelo”

El futuro de Ricardo Monreal

Monreal no descartó la CDMX (Twitter/RicardoMonrealA)

En la misma conferencia de prensa, el senador con licencia fue cuestionado sobre cuál cree que será su futuro próximo en la política mexicana y, aunque dijo no saberlo a ciencia cierta, pidió no ser descartado para ningún puesto en donde pueda competir, incluyendo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El exgobernador de Zacatecas dijo que sólo tiene en claro que no saldrá de Morena, pues reiteró que decidió permanecer en el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y seguir peleando por la transformación del país.

“¿Donde me visualizó? Me visualizó en Morena, no voy a salir de ahí. ¿En qué posición? No lo sé porque, de verdad no lo sé, he dicho que en política es de circunstancias, no es lo único quieres sino dónde uno puede ser útil (...) Me anulas en la Ciudad de México, no, no me anules en ninguna parte, pero eso después lo vamos a platicar porque yo soy un hombre que piensa y cree que las circunstancias te llevan hacia la participación política”, explicó.

El senador con licencia negó que vaya a formar parte de algún gabinete (Cuartoscuro)

Para concluir con su visión a futuro, Ricardo Monreal refirió que descarta formar parte de algún gabinete, debido a que él se considera un político independiente y autónomo, por lo que descartó dicha posibilidad en caso de que alguno de sus compañeros de partido sea el vencedor en los comicios del próximo año.

“No me gustaría el gabinete porque toda mi vida he sido un hombre, más bien, autónomo, independiente, siempre he sido legislador, tres veces diputado federal, tres veces senador de la república, gobernador de Zacatecas y alcalde de la Cuauhtémoc, incluso regidor de mi pueblo, siempre he sido un hombre más libre que de dependencia”, finalizó.