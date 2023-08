Issabela Camil aceptó que hizo seña obscena a fans de Wendy Guevara y reveló por qué

La actriz admitió que insultó a algunos seguidores de Wendy Guevara (Foto: Instagram)

Hace un par de semanas, en la recta final de La casa de los famosos México, la pareja de uno de los participantes del reality show “perdió el estilo”, según diversos internautas. Se trata de Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer, quien fue captada muy molesta y haciéndole una señal grosera a las fans de Wendy Guevara a las afueras de las instalaciones del programa.

Te puede interesar: “¿Quieren que regrese a la política?”: Sergio Mayer es coreado ‘presidente’ en su fiesta del Team Infierno

Y es que cuando se disponía a echarle porras a su esposo, quien aún se encontraba al interior del inmueble en medio de la competencia, Issabela fue opacada por los gritos y vítores de la fanaticada de La Perdida, quien finalmente se alzó como ganadora del exitoso programa.

En el video que circuló por las redes sociales en días pasados, se puede ver cómo Issabela detiene su camioneta para gritarle a Sergio Mayer, pero una decena de fans de Guevara gritaron más fuerte, situación que molestó a la actriz, quien optó por levantar el dedo medio a los presentes.

Te puede interesar: Issabela Camil SE BURLA frente a Sergio Mayer de los labios de Ferka |VIDEO

Tal parece que los admiradores de La Perdida sacaron de sus casillas a Issabela Camil, quien no se había referido a este episodio sino hasta hace pocos días, cuando en un encuentro con la prensa detalló por qué les hizo una señal obscena a los fans de Wendy.

La actriz mexicana dijo a los reporteros que ha vivido mucho estrés en las últimas semanas y que además ha sido objeto de ataques de parte de algunos seguidores de la creadora de contenido, quienes “han tocado temas delicados”, por lo que la hicieron estallar.

Te puede interesar: Wendy Guevara no le dejará de hablar a Marlon por las críticas de fans

“Bajé la ventana porque estaba buscando a una de las ‘Mayercitas’ que siempre le echa porras a Sergio y comencé a gritar ‘¡Mayer, Mayer, Mayer!’ e iba a subir y me gritaron”, comenzó al explicar lo que ocurrió.

Issabela indicó que se sintió agredida por el fandom de Wendy, por lo que únicamente “regresó” los ataques que, según ella, ha estado recibiendo desde hace semanas.

“No me gustaría tocar esto ahorita, pero me agredieron muy feo, todo el fandom de Wendy, muy muy feo, bueno no es todo, por algunas y muy feo con mis hijas, con unas cosas muy delicadas y venía con todo encima y lo regresé, sí lo hice, lo regresé”, expresó la hermana de Jaime Camil.

Issabela Camil y sus hijas en común con Sergio Mayer estuvieron presentes en la fiesta que el actor organizó a su salida de LCDLF (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

En su momento, los comentarios en desaprobación a la manera de actuar de la actriz no se hicieron esperar y tras la viralización del video en el que se le ve ponerse “al tú por tú” con el público de Wendy Guevara, las críticas no se hicieron esperar.

“No que muy fina”, “perdió todo el estilo y la clase de la que presume”, “JAJAJAJA y se cree de la alta sociedad”, “y esa señal qué, a poco así se expresa la respetable esposa de un politiquillo”, “ahora resulta que hacer la Britni-señal es lo más chic del momento. Se vio fatal”, “JAJAJA todo por defender a su esposo ratero”, son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto.

Cómo surgió el amor entre Issabela Camil y Sergio Mayer

A mediados de julio, Issabela fue entrevistada por Mara Patricia Castañeda, a quien le confió que al conocer al padre de sus hijas en 2004, cuando tenía 35 años, supo que sería el hombre de su vida.

Mayer y Camil están juntos desde 2004 (Foto: Sergio Mayer / Instagram)

“Tuve otras parejas en mi vida donde me enamoré profundamente y no avanzaron como yo quería. Sí tenía ciertos dolorcitos que uno dice: ‘¿Cuándo llegará esa persona que sea mi compañero?’

“Sergio llega a mi vida en un momento donde yo llevaba ya varios años soltera y no precisamente buscando a alguien, pero sí lista para una relación valiosa en mi vida. Estaba muy emocionada de encontrar a alguien que pudiera ser mi pareja, mi compañero”, contó entonces.