El boxeador al que Canelo Álvarez se negó a enfrentar

Canelo Álvarez dio a conocer el nombre del boxeador al que no enfrentaría (Archivo Infobae)

Saúl Canelo Álvarez se encuentra por enfrentar a uno de los rivales que sus críticos solicitaron hace algunos años. A pesar del compromiso pactado con Jermell Charlo, el originario de Guadalajara, Jalisco ha recibido múltiples retos, aunque uno ha llamado la atención de la afición. A pesar de ello, el mexicano se negó a aceptarlo y dio a conocer sus motivos.

En una entrevista en el espacio radiofónico de los Estados Unidos, Breakfast Club, Canelo Álvarez fue cuestionado acerca de la posibilidad de encarar a Terence Crawford en el futuro. A pesar de que existe un interés latente del campeón indiscutido de las 147 libras por desafiar a su homólogo de las 168, el mexicano negó la posibilidad y explicó sus razones.

“Yo siempre supe que Crawford es mejor peleador que Spence (...) No. No puedo. Es imposible porque, como él dijo, si el vence a Gervonta todos van a decir que es más pequeño. Es la misma cosa. Yo respeto a Crawford, él es un buen peleador pero no. Somos peleadores de diferente peso”, expuso ante los micrófonos.

En su más reciente pelea ante Errol Spence Jr. Crawford se convirtió en campeón indiscutido (Foto: Twitter/ShowtimeBoxing)

La negativa del mexicano por enfrentar al boxeador que domina en su totalidad la categoría de las 147 libras está sustentada en una declaración que dio a conocer después de haber roto la relación con Óscar de la Hoya. Con su incursión en las 168 libras, Canelo negó volver a entablar cualquier pelea en una categoría de peso inferior a la que pertenece en la actualidad.

Y es que una de las condiciones que adelantó el estadounidense para encarar a Saúl Álvarez fue la posibilidad de aumentar su tonelaje para poder presentarse en la categoría de peso mediano, es decir en las 160 libras, para lograr la hazaña de vencer a quien llegó a ser considerado como el mejor libra por libra del mundo.

Al conocer la postura negativa de Saúl Álvarez, Terence Crawford volvió a tocar el tema y se refirió a la declaración de su colega. En ese sentido, consideró la posibilidad de subir a las 168 libras y retar al tapatío por las coronas que posee en la actualidad en caso de que todavía cuente con ellas en el futuro.

Terence Crawford también enfrentó al inglés Amir Khan (AP Foto/Frank Franklin II, archivo)

“Imagina subir de las 147 a las 168 libras para convertirme en un tres veces Campeón Mundial Indiscutido, Sé que mi nombre está en la discusión de los más grandes mis logros, pero si logro ese tercer reinado indiscutido ¿qué van a decir de mí?”, expresó durante su participación en el programa The Joe Rogan Experience.

¿Quién es Terence Crawford?

Originario de Omaha, Nebraska, Estados Unidos, Terence Crawford es el actual campeón indiscutido de las 147 libras, es decir de peso welter. Con 35 años de edad y casi la misma estatura que Canelo Álvarez, es decir 1.73 metros, Crawford ha consolidado un récord invicto de 40 peleas. en las que ha propinado 31 nocauts.

Canelo y Charlo se enfrentarán el sábado 30 de septiembre (Instagram/ @canelo)

Su reyerta más reciente fue el 29 de julio de 2023 en contra de Errol Spence Jr. En dicha ocasión, Crawford se presentó como el monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y desafió al poseedor de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El resultado de la pelea favoreció a Terence Crawford, quien por la vía del nocaut técnico superó a su rival en nueve de los doce rounds planeados. Dicha victoria le otorgó los cinturones que le faltaban para dominar la división por completo, situación que lo posicionó en un lugar de honor en la historia del boxeo, pues se convirtió en el único exponente que conquistó todos los cinturones de dos categorías.