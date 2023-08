Belinda reveló estar soltera “sin compromisos”

Tras su ruptura con Nodal, Belinda ha sido relacionada con Gonzalo Hevia (Fotos: Cuartoscuro LinkedIn/gonzaloheviab)

El pasado 15 de agosto Belinda cumplió 34 años y la famosa cantante celebró como cada año con un viaje a DisneyWorld en compañía de sus papás y otros allegados. La intérprete compartió aspectos de su viaje al famoso parque y en las fotografías que subió a su cuenta de Instagram se puede ver lo contentos que estaban sus familiares en el viaje de celebración.

En medio de su festejo, se dio a conocer que la también actriz habría recibido un lujoso regalo de parte de quien mucho se ha especulado que es su nuevo novio, el empresario Gonzalo Hevia Baillères.

Así lo dio a conocer el reportero Gabriel Cuevas, quien en el programa de radio y televisión Fórmula espectacular, dio a conocer que “el heredero del Palacio de Hierro” le regaló a Belinda un ostentoso automóvil.

“Me enteré que a mi hermana Belinda la está consintiendo su novio, tanto que le regaló un cochezazo, cochezazo, de esas marcas que ni sé decir... un coche de alta gama... no anda con ella en Disney, él le mandó el presente a su casa”, contó el reportero.

La cantante celebró sus 34 años con un viaje en familia Crédito: IG @belindapop

Sin embargo, poco después de que la información comenzara a circular en las redes sociales, la propia cantante salió a dar su versión, negó el regalo y de paso recalcó que no se encuentra en medio de ninguna relación.

De acuerdo por la periodista Flor Rubio, titular de la mencionada emisión, Belinda se comunicó con el reportero que difundió la noticia para que la desmintiera ante su audiencia.

“Belinda le escribe a Gabriel y le dice ‘por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año’” expresó Rubio en el programa Venga la alegría, donde también participa.

La periodista destacó la información y negó que la intérprete haya recibido tal regalo “Está sola caballeros, así que mucha atención, no le regalaron ningún coche, gracias Belinda por aclararlo”.

Recientemente Belinda firmó un contrato musical con la disquera Warner Music (Foto: @belindapop)

Y es que desde que Belinda terminó su mediática relación con Christian Nodal, con quien incluso estuvo a punto de llegar al altar, la cantante de Ni Freud ni tu mamá ha sido relacionada con algunos hombres, siendo el nombre de Rogelio Hevia el que ha sonado más fuerte, e incluso han sido captados juntos conviviendo muy de cerca.

Gonzalo Hevia, el pretendiente de Belinda que ahora fue negado

Gonzalo Hevia Baillères, de 28 años, es conocido por ser uno de los jóvenes empresarios dueño de algunas empresas e integrante de una de las familias más importantes de México; el nieto de Tere y Alberto Baillères, quienes son los propietarios de las tiendas Palacio de Hierro en el país.

Belinda habría conocido a Gonzalo a través de dicha cadena de tiendas, pues fue invitada a la apertura de la sucursal que se encuentra en el centro comercial Mítikah. Asimismo, Hevia Baillères es fundador de la empresa Lok, la cual se dedica a la consultoría relacionada a infraestructura, movilidad y tecnología.

Belinda ha sido vista dese hace varios meses en algunos eventos junto a Gonzalo (Captura de pantalla/Instagram @vengalaalegria)

Gonzalo estudió en una de las escuelas más costosas del mundo, el Instituto Le Rosey, ubicado cerca de Rolle, Suiza. Este colegio se ha caracterizado desde sus comienzos por ser uno de los más exclusivos ya que quienes estudian ahí normalmente son integrantes de la realeza o miembros de las familias más adineradas a nivel internacional.

Asimismo, el joven empresario habría estudiado en instituciones educativas en México, como los colegios Vista Hermosa y Cumbres, ambas también consideradas de las más exclusivas del país.