Beatriz Paredes respondió a Xóchitl Gálvez: “Si Morena quisiera, yo sería candidata”

Luego de que Xóchitl Gálvez Ruiz mencionara que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha impulsado la candidatura de Beatriz Paredes Rangel, la propia legisladora respondió en tono irónico a sus afirmaciones.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció a los comentarios de su compañera, con el fin de señalar que no existe tal apoyo por parte del oficialismo, pues, destacó que, si ese fuera el caso, ella sería la candidata oficial del Frente Amplio por México.

“Si Morena quisiera que yo fuera la candidata, yo tendría grandes posibilidades de ganar la contienda”, resaltó la tricolor.

Aunado a esto, indicó que no entraría en “debates que no tienen sentido”, pues afirmó que la cuestión de los procesos internos de la alianza opositora—conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el PRI— se trata de representar una alternativa rumbo a las elecciones federales del 2024.

“Xóchitl ha dicho que no es panista. Creo que el tema no es con nosotros, el verdadero asunto es que representemos alguna alternativa”, destacó.

Sobre el tema de las declinaciones de su compañero Santiago Creel Miranda a favor de Xóchitl Gálvez, la tricolor refirió que no le sorprendería el hecho, pues “cada quien toma las decisiones a favor de sus realidades y contexto”. No obstante, señaló que aún no termina la selección interna. Destacó que su partido podría regresar a la disputa federal del próximo año.

“Si el PRI regresa a la presidencia, es una respuesta que solo puede tener la ciudadanía. La gente está por encima de los partidos (...) Yo creo que para que dejemos de defraudar a la ciudadanía debemos gobernar con principios, cuando yo me refiero a alguien lo hago directamente, eso se ha sacado de contexto”, indicó.

El diputado dejó la vía libre a Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes como aspirantes del Frente Amplio por México. (Infobae)

Las estrategias de Morena a favor de Beatriz Paredes, según Xóchitl Gálvez

En conferencia de prensa en su visita al estado de Quintana Roo, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) descubrió que, en una reciente encuesta, Beatriz Pardes ha sido impulsada principalmente por los integrantes de Morena, como una estrategia para frenar su candidatura.

De acuerdo con la ex alcaldesa de Miguel Hidalgo, lo anterior se debe a “el miedo” de su popularidad, pues “descubrieron que sí le da batalla a su “corcholata” favorita”, refiriéndose indirectamente a Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobernación de la Ciudad de México, y aspirante a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación.

“Lo que más quieren que se Beatriz son los de Morena, son los que están subiéndole las encuestas, pero obviamente no la van a sostener en una votación final. Lo que quieren es que me gane, porque ya se dieron cuenta le doy batería a su “corcholata” favorita”, aseguró.

La senadora panista aseguró que desde la 4T prefieren competir con la priista porque le tienen miedo Crédito: Twitter/@politicomx

A pesar de ello, sostuvo una vez más, que ella podría ganar la contienda presidencial sin necesidad de ayuda, no obstante, resaltó que “la favorita” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene sus estrategias respaldadas desde Palacio Nacional.

“Que quite al presidente, que (vaya) solita. Solita ella y yo, va. Pero púes obviamente tiene su jefe de campaña en Palacio Nacional, tiene su jefe de campaña haciendo uso de todo (el poder)”, apuntó la ex mandataria local.

Aseguró, como en otras ocasiones, que existe una campaña en su contra por parte del oficialismo, con el fin de ejercer presión para que decline a su cargo como una aspirante a la candidatura presidencial por parte de la bancada opositora, encabezada por su partido de origen.