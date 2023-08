Sergio Mayer sobre el caso Héctor Parra: “Se desvirtuó porque hay otra hermana que hizo un gran trabajo de comunicación”

El actor explicó por qué estuvo involucrado en dicho caso. | Imágenes: Cuartoscuro/Archivo.

Sergio Mayer salió de La casa de lo famosos como uno de los grandes finalistas, lugar al que llegó gracias a su juego estratégico y su mente política. Justamente cuando se le pregunta por qué decidió entrar a un reality como ese, a pesar de su edad, el también actor explica que lo hizo para limpiar su imagen. Especialmente después de haberse involucrado en el caso del actor Héctor Parra, quien fue acusado por su hija Alexa Hoffman de maltrato y abuso sexual.

Te puede interesar: “Cuándo te sientas triste, háblame”: Sergio Mayer agradece a fan con cáncer por el apoyo en LCDLFM

Mayer señaló recientemente en el programa La saga de Adela Micha que luego de haberse involucrado en dicho caso fue “vapuleado” y desacreditado por muchos comunicadores y youtubers. Por tal motivo era importante entrar a La casa de los famosos, para mostrarse tal cómo es y lograr reconectar con el público.

Sin embargo, nadie pudo entender realmente qué tenía que ver Mayer con Ginny y Alexa Hoffman en el conflicto contra Héctor Parra y su otra hija Daniela Parra. El contendiente del reality le explicó a los conductores del programa que además de la política, también comprometió su carrera a temas sociales. Y uno de ellos tiene que ver con con la defensa de los menores.

¿Por qué Mayer se involucró en el caso Hoffman-Parra?

(Instagram @alexaa.hoffman1/@hectorparrag)

“Por mi compromiso justamente con los niños. [...] Estuve en Iniciativas de ley que favorecieron a los niños como la Ley de General de Niñas, Niños y Adolescentes. Y apoye y ayude a algunas víctimas de violencia por parte de sus padres. Y eso generó mucha polémica”, explicó el ex Garibaldi.

Te puede interesar: Él es ‘Yiyo’, el bailarín callejero de la CDMX que contagia su ritmo al son de la cumbia sonidera

“El Tata” de La casa de los famosos, comentó que fue la niña Hoffman quien lo buscó para pedirle su ayuda. Esto después de que él ayudara con éxito a un compañero famoso que parte de Sólo para mujeres y de Garibaldi.

“La hija de Hoffman me busca, ella me busca y me dice Sergio, tengo este problema. Ella me buscó y me dijo ‘fijate que mi mamá y yo cometimos el error de haberlo hecho mediático antes y por eso quiero que me ayudes’. Fui, platiqué con ella, me expuso, me dijo muchos de los temas, le dije ‘mira vamos a hacerlo así’. Por supuesto que la asesore, para entonces ya era diputado y además de ser diputado era yo integrante de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, entonces no solamente podía, sino que era mi obligación apoyarla y ayudarla. La guié, le puse los mismos abogados, le dije aquí está, vas a presentar tu tema así en la fiscalía, eso es todo. Cualquier persona tenemos la obligación, porque la ley así lo establece, de que si nos enteramos de una violencia hacia un menor de edad, tenemos la obligación de ayudarlos y denunciar porque sino te conviertes en cómplice”, explicó.

CIUDAD DE MÉXICO, 24MAYO2023.- Daniela Parra hija de Héctor Parra acusado de abusos sexual por su hija menor Alexa, encabezó protesta en el Hemiciclo para exigir libertad y justicia para su padre ya que supuestamente las acusaciones son falsas. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

No obstante, Mayer asegura que ninguno de sus ocho o siete casos similares, se hizo tan viral como el de Alexa Hoffman. Y considera que la razón fue el trabajo y la campaña de comunicación que hizo su hermana, Daniela Parra.

Te puede interesar: ¿La recuerdas? Viviana, la mujer que se volvió viral por su particular risa en entrevista, reaparece en TikTok | VIDEO

“Se desvirtuó muchísimo porque evidentemente hay otra hermana que hizo un buen trabajo de comunicación”, aseguró. “Qué gran trabajo hizo. [Pero] pues lo que vivió una hermana, no tiene que ver con lo que la otra haya vivido, cuando ella dice ‘a mi nunca me hizo nada’... “.

¿Qué opina sobre los resultados del caso?

“Yo creo que el tiempo va a poner las cosas en su lugar, eso lo tengo claro”, aseguró. “Tan las ha puesto en su lugar que ahí está el resultado de un caso tan mediático y que a fin de cuentas el juez terminó dando sentencia condenatoria a esta persona”.

Sergio Mayer comentó que no tiene nada en contra del culpable en cuestión, pero continúa en la defensa de aquella postura de ayudar a las víctimas, especialmente cuando se trata de menores.

(Vix)

“Yo no lo conozco, yo no tengo nada contra de él, a él nunca lo conocí, yo no tengo porque hacerle daño a las personas, yo ayudo a las víctimas y quien decide si hay una orden de aprehensión, quien decide si se abre un juicio, quien decide si hay... es el MP y es el juez”.

Finalmente el también actor dijo que a raíz de dicho caso hubo mucho desprestigio hacia su persona. Justamente una mancha que pretendía limpiar y pensó que lograría luego de su paso por el famoso reality show de Televisa.

“Y decían que yo había intervenido y que yo había hecho tráfico de influencias”, comentó. “Hubo youtuberos y hubo comunicadores que siempre se han dedicado a golpearme y me dieron con todo”.