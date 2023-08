Issabela Camil SE BURLA frente a Sergio Mayer de los labios de Ferka |VIDEO

Ferka arremetió contra Sergio y su esposa Isabella salió en su defensa. (Captura YouTube) (Ig: @sergiomayerb)

Aunque La Casa de los Famosos México ya terminó, las peleas continúan. Sergio Mayer realizó su primer video en vivo para redes sociales, tal y como lo prometió en el reality show de Televisa, aunque sería una burla que realizó su esposa, Issabela Camil, lo que sería más comentado al terminar.

Te puede interesar: “¿Quieren que regrese a la política?”: Sergio Mayer es coreado ‘presidente’ en su fiesta del Team Infierno

La actriz de Teresa se encontraba apoyando al político de forma técnica con lo que fue su primer live en Instagram, pero al estar leyendo los comentarios, un detractor de Ferka colocó un mensaje que solicitaba que opinaran sobre los labios de la chica reality show, algo que le generó mucha risa a la ex novia de Luis Miguel.

El matrimonio de famosos ha dejado en claro que no sostienen una buena relación con la tercera eliminada de “La Casa de los Famosos México” Crédito: TikTok/ginntonic77

Aunque no emitió algún tipo de comentario, su contagiosa risa llegó incluso al ex Garibaldi, quien pese a explicar que no era corrector opinar sobre los cuerpo ajenos, también se sonrojó del comentario. “¿Qué pienso de los labios de Ferka? No puedo hablar de las cosas físicas de las personas porque sería una falta de respeto, pero (risas) no puedo opinar”, expresó Sergio Mayer.

Señalamientos, posicionamientos en LCDLFM y una rivalidad lejos de terminar entre Mayer y Ferka

Todo inició durante “El posicionamiento” de la tercera gala de La Casa de los Famosos México, donde los habitantes le dicen a uno de los nominados, que en ese caso eran Bárbara Torres, Raquel Bigorra y Ferka. Cuando tocó el turno al cantante, actor y político Sergio Mayer, uno de los integrantes originales del grupo Garibaldi, se puso frente a la actriz Ferka y le dio con todo.

Incluso en la gala final, Ferka y Sergio Mayer pelearon (Captura de pantalla)

“Ferka, me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada, de hecho, no deberías estar ni siquiera en La casa de los famosos, no sé si te das cuenta, pero estás junto a dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias, que es Raquel y que es Bárbara”, le externó en la transmisión de alcance nacional.

Te puede interesar: ¡No entiende el sarcasmo! Critican a Jorge Losa por lanzar cover de Chino & Nacho

Sergio Mayer señaló que Ferka estaba utilizando su “romance” con Jorge Losa para captar la simpatía del público, pero solo ha logrado causar desaprobación. Aceptó que ella era luchadora y tenaz, pero carecía de las cualidades esenciales para liderar. “Para liderar no basta con querer destacar siempre; un líder apoya y resguarda a su equipo, permitiendo que ellos también sobresalgan. No te veo como un contrincante significativo, por eso deseo que abandones la casa”.

Ferka se convirtió en una de las figuras más más odiadas del reality show.

Fuera del reality show de Televisa, la esposa del cantante continuó con los enfrentamientos al grado de que fuera de las grabaciones de galas, los dimes y diretes siguieron de forma frecuente.