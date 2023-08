Estos podcast encabezan la lista de los más reproducidos en Apple México

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Los podcast son productos de audio que están disponibles a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Apple y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones de audio más populares del momento

1. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

2. Relatos en inglés con Duolingo

Mejora tu inglés y tu conocimiento del mundo angloparlante gracias a fascinantes historias de la vida real, narradas en un inglés fácil de entender y con comentarios en español para ayudarte con el contexto. Creado por Duolingo, la mejor manera de aprender un idioma. Presentado por Diana Gameros en colaboración con Adonde Media.

3. La Corneta

Música, actualidad, estilo de vida y humor

4. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.comprivacy for privacy and opt-out information.

5. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

6. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

Psicología Al Desnudo surge de la idea de hacer llegar la Psicología a todas aquellas personas interesadas en el área y sobre todo, de la pasión por todas las temáticas relacionadas a la salud mental.Episodio a episodio, Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica, irá reflexionando en torno a las temáticas que preocupan a las personas estos tiempos, para arrojar luz sobre ellas y caminar con vos hacia el bienestar.www.psimammoliti.com| Podcast por psi.mammoliti |

7. Franco Escamilla Canal Oficial

Bienvenido al canal oficial de Franco Escamilla! Suscríbete para escuchar un nuevo episodio cada día. Lunes: Especiales Martes: La Mesa Reñoña Miércoles: Los Amos Del Universo Jueves: Psico y Psico Viernes: Cabareteando Recuerda que no tengo otro canal de audio, no aceptes imitaciones.

8. El Podcast de Marco Antonio Regil

Aprende cómo disfrutar y vivir tu vida al máximo. Cada semana con entrevistas y capítulos especiales, Marco Antonio Regil te acompaña en un viaje de crecimiento personal y consciencia que te empodera y apoya, para que alcances tus sueños y logres tu máximo potencial.

9. Asesinamente

Te has preguntado ¿por qué alguien es brutalmente asesinado? ¿es por poder, venganza o maldad pura?En Asesinamente Paola Rojas se adentra en las mentes retorcidas y obscuras de los asesinos en serie más infames, basándose en el análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI Candice DeLong.Asesinamente desafiará tus percepciones y te llevará al corazón de la maldad humana. Si te apasiona el crimen y la psicología criminal de los asesinos seriales como Juana Barraza: La mataviejitas, Peter Madsen: El asesino del submarino o Aileen Wuornos, este..

10. LA PENSION

*Algunas descripciones podrían no estar disponibles porque la plataforma no las proporciona.

Los podcast disponibles en Apple

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Mike Segar)

Las plataformas de streaming han servido como un parteaguas para los podcast, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcast que la empresa cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En el 2022 los ganadores de esta presea fueron los creadores de “Slow Burn”, por la temporada Roe vs Wade, en la que se narra el litigio de 1973 cuando se abrió un debate nacional sobre la legalización del aborto.

“Apple Podcasts es el lugar en donde los usuarios descubren nuevos programas, disfrutan de sus favoritos, desbloquean excelentes experiencias auditivas y apoyan a los creadores que las hacen posibles”, ha dicho el vicepresidente de Music and Beats de Apple, Oliver Schusser.

