“Dios mandó a sus ángeles”: Marcela Mistral reacciona al ‘temible’ encuentro de Poncho de Nigris y su hijo con un oso

La exconductora relató que ella no estaba presente cuando sucedió el encuentro. Foto: Cuartoscuro

La esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral fue cuestionada sobre el episodio que vivió el actor y conductor junto a su hijo “Ponchito” frente a un oso negro del que lograron escapar luego de una intensa caminata de 2 kilómetros.

Te puede interesar: Mamá de Ivanna, hija de Poncho de Nigris, reacciona a ‘desaire’ del conductor en la final de LCDLFM

Al darse a conocer el vídeo en donde ambos se ven acechados por el animal, usuarios en redes sociales se preguntaron en dónde se encontraba la madre del pequeñ

o pues solo se pudo ver al niño y a su esposo.

Te puede interesar: ¿Poncho de Nigris le fue infiel a Marcela Mistral? Serrath cumple advertencia y exhibe supuestos mensajes SIN CENSURA

Ante ello, Marcela Mistral indicó que toda la familia pasó un domingo en familia en las montañas, no obstante, ella se quedó con su hija Isabella pues no pudo continuar con el recorrido, por lo que tuvieron que separarse.

(Captura de pantalla/@ponchodenigris)

¿Qué sucedió?

De acuerdo con el testimonio del mismo Poncho de Nigris en su cuenta oficial de Instagram, mientras “los chicos” se adentraban al bosque en su intento por llegar a la cima de la montaña, un oso negro se acercó a ellos y aunque al principio se llevaron un susto, lograron perder al mamífero para ponerse a salvo.

Te puede interesar: Poncho de Nigris respondió a acusaciones de Serrath sobre infidelidad

Desde sus historias, De Nigris relató paso a paso cómo fue que se cruzaron con el oso negro y la forma en la que lo persiguió junto a su hijo por al menos 2 kilómetros, distancia en la que por fin pudieron resguardarse.

“No saben lo que nos pasó. Íbamos caminando y ya llegando en la cima, y en el camino, en medio ¡un oso! Todavía nos escapamos, pero ya salimos de su territorio. Venía detrás de nosotros, como dos kilómetros. Yo si estuviera solo es otra cosa, pero con este (su hijo), ¡imagínense!”, comentó el actor.

(Captura de pantalla/@ponchodenigris)

Marcela Mistral habla sobre lo sucedido

Como era de esperarse, tras darse a conocer la terrible situación en la que estuvieron expuestos su hijo y su esposo, Marcela le respondió a quienes le preguntaron qué es lo que había sentido en ese momento.

Reiteró que ella se había regresado porque su hija no quiso continuar con el recorrido, por lo que se tuvieron que dividir pues, de lo contrario, también ella hubiera estado frente a frente con el oso negro.

“Le dije a mi marido ve tu y yo me regreso a esperar con Isa, obviamente con una inquietud, pero me han tachado tanto de amargura y exageración que a veces ya no escucho esos avisos de mi corazón”, comentó en entrevista.

La familia De Nigris Mistral vivió un momento complicado al encontrarse con un oso negro. Fotos: Cuartoscuro Getty Images

Asimismo, Mistral asegura que no es creyente de las casualidades pues es consciente de que su familia fue ayudada por mandato divino y por ello no tuvieron problema alguno para salir ilesos.

“Bueno, al rato supe lo que pasó y desde luego no creo en casualidades. Dios es bueno, Gloria a él, como cuando Daniel estuvo frente a los leones, y Dios mandó a sus ángeles a protegerlos, así lo pensé hoy”, agregó.