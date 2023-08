¡Artículos desde 15 pesos! Esto debes saber sobre la megatienda de CDMX que tiene las mejores ofertas

Foto capturas Youtube@Novedades Lupita

De forma reciente fue inaugurada y la cantidad de productos que ofrece es más que amplia. Una nueva opción para comprar artículos para el hogar ha llegado a la Ciudad de México y está causando furor en redes sociales, se trata de una megatienda que tiene utensilios desde 15 pesos y se encuentra en el corazón de la capital del país.

Aunque en el centro de la CDMX hay una gran variedad de ofertas y promociones, gran parte de los compradores han comenzado a explorar mercados a través de recomendaciones digitales, como las que ofrece el canal en YouTube titulado Novedades Lupita, que se especializa en visitar, grabar y mostrar para sus seguidores todos aquellos descubrimientos que te pueden hacer ahorrar dinero de forma drástica.

La nueva megatienda que vende desde tazas, platos, escobas, recogedores, acomodadores o herramienta pesada como palas está ubicada en José María Izazaga 99, Piso 6, en el centro de la Ciudad de México y de acuerdo a la creadora de contenido las ofertas por mayoreo pueden dejar ciertos artículos desde la cantidad de 15 pesos, a partir de seis productos.

Megatienda CDMX: qué productos hay y cuál es su precio

El viral video de Novedades Lupita hace un recorrido por la mega tienda que está causando furor en redes sociales, dejando conocer los artículos que están a la venta para todos los capitalinos así como los económicos precios que tienen productos que en otros lados pueden duplicarse o triplicarse siendo los mismo y la misma calidad.

-Jalador: $65.00

-Escoba de mango de plástico: $50.00

- Trapeadores de mango largo: $50 pesos

-Destapa caños: $32.00

-Escobillas: $27.00

-Contenedores para basura: $67.00

-Limpiaparabrisas con contenedor para líquidos: $22.00

-Esponjas de pulpa: $13.00

Las recomendaciones de los clientes que ya han adquirido productos de megatiendas

En redes sociales y el canal de Novedades Lupita, algunos comensales que ya han asistido a la mega tienda de la Ciudad de México han dejado sus primeras impresiones sobre algunos de los artículos que adquirieron, asegurando en su mayoría que la calidad es buena pese a lo barato que son los precios.

“Compré más de un accesorio para hacer limpieza, como escobas, trapeadores, recogedores y así y la verdad es que no se me rompieron a la primera como había pensado, porque ya ven que luego son muy económicas porque casi son desechables, pero ahora no fue así”. “Recomiendo aunque alguna de las herramientas si están algo caritas”, se puede leer en los comentarios.