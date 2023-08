Pese a choques entre Xóchitl y Paredes, PAN garantiza unidad del Frente Amplio: “no habrá ningún conflicto”

Beatriz y Xóchitl se colocaron en el ojo mediático por posicionarse al frente en las encuestas del Frente Amplio por México. (Captura)

Luego de tres foros en los que los tres aspirantes a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México han participado, y frente a los choques que se han producido entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés garantizó que la alianza avanzará en unidad y sin conflictos.

Te puede interesar: Debate del Frente Amplio cerró con crítica a AMLO: “México está atrapado por un personaje que no escucha”

Hasta ahora los tres finalistas han participado en tres foros, en donde se ha dialogado, primero, sobre el diagnóstico que como aspirantes tienen sobre el país; en el segundo, hablando de temas como seguridad y derechos humanos; y el tercero, denominado “Un futuro viable para México”.

Es luego de este último, el cual desató algunos choques entre las aspirantes del PAN, Xóchitl Gálvez y del PRI, Beatriz Paredes, que Marko Cortés entró a esta disputa como mediador y aseguró que ante el proceso “inédito, atractivo y esperanzador”, Acción Nacional irá en unidad rumbo a 2024.

Te puede interesar: Alito Moreno y el PRI cerraron filas a favor de Beatriz Paredes

“En Acción Nacional aseguramos que iremos juntos, que no habrá ningún conflicto, que habrá unidad y un gran cierre de filas, para definir al responsable del Frente Amplio por México”, indicó Cortés Mendoza.

Marko Cortés. Foto: PAN

Aunque el PRD ha hecho patente su descontento respecto a la exclusión de sus aspirantes del proceso interno, un hecho que provocó que Miguel Ángel Mancera presentara una impugnación ante el Tribunal Electoral, Marko Cortés destacó que hay un “gran entusiasmo y camaradería” entre los tres aspirantes finalistas.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez, Beatriz Pardes y Creel piden justicia en el caso Lagos de Moreno

Destacó que durante el tercer foro realizado el sábado 19 de agosto en Monterrey, Nuevo León, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y el también panista Santiago Creel han mostrado “amplio conocimiento para resolver los problemas de la pobreza y la desigualdad”.

También destacó que han mostrado habilidades para impulsar el crecimiento económico, la sustentabilidad y sobre el cuidado al medio ambiente.

La senadora panista habló de sus razones para buscar la presidencia )(MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

El choque entre entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez

Fue al hablar del combate a la corrupción que Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes sostuvieron un primer encontronazo. Mientras la panista habló de la Casa Gris, la priista dijo que para combatir la corrupción es necesario “no ser corrupto” y “que en la hoja de servicios no haya denuncias”.

Esto pudo ser tomado como una alusión a las denuncias que Morena ha presentado en contra de Xóchitl Gálvez por su trabajo en la alcaldía Miguel Hidalgo. A lo cual, la panista dijo al periodista Carlos Loret de Mola, en su programa en W Radio:

“Como ella sabe que no hay un asola prueba en mi conta, porque no hay prueba, no hay corrupción, insinúa. Nomás hace una insinuación., porque si no estaría seguramente ella llevando la denuncia penal a la Fiscalía. Que sería lo concreto si estas insinuando que yo soy una persona... pero no lo va a decir porque no va a aceptar que se refería a mi”, dijo.

Y así ocurrió, en entrevista con Loret de Mola, esta vez para LatinUs, la senadora rechazó que los señalamientos tuvieran que ver con la senadora del PAN y aseguró que en estos tiempos, en la política, parece inviable poderse comunicar con conceptos e ideas.