Maryfer Centeno se defendió de Marlon tras análisis de “discusión” con Wendy Guevara: “He sido respetuosa”

marlon y wendy guevara, maryfer centeno (Archivo/Eden dorantes yt)

Recientemente se volvió muy popular una transmisión en vivo donde Marlon y Wendy Guevara aclararon muchas situaciones que ocurrieron alrededor de su victoria en La Casa de los Famosos México.

En el video, el venezolano se defendió de aquellos que aseguraban que se había peleado con Wendy Guevara, todo luego de que se viralizaran imágenes de una supuesta discusión entre ellos.

Hace unos días salió a la luz un video de Marlon y Wendy donde aparentemente están teniendo una pelea. Maryfer Centeno, experta en lenguaje corporal elaboró un análisis donde indicó: “A mí me parece que es atrevido y algo que no le gusta a Wendy. No sé si realmente... habría que conocer el contexto para ser preciso y no hacer un comentario desafortunado”.

El mejor amigo de la ganadora de los 4 millones de pesos mexicanos aclaró que aquello jamás ocurrió, y que al contrario, estaban tratando de calmar a una persona que estaba con ellos que juraba que estaba temblando porque un cuadro de la pared se había movido.

“He visto videos con millones de vistas, que dicen que mi expresión corporal es que estoy gritándole y tratándola mal. Yo les voy a decir algo, Wendy es una persona super inteligente y no es ninguna tonta que se ha dejado llevar”, indicó Marlon.

Marlon señaló al grupo de amigas de Wendy por comenzar ataques en redes sociales contra él. (@marloncolmenarezoficial04)

Como respuesta a esto, Maryfer Centeno respondió con un mensaje en su cuenta de Twitter, explicando lo que piensa de toda la situación.

¿Qué le respondió Maryfer Centeno al venezolano?

La experta en lenguaje corporal y grafóloga escribió un contundente mensaje dirigido al mejor amigo de Wendy Guevara, quien dejó ver que no le ha gustado nada que personas lo analicen para entender su relación con la ganadora de La Casa de los Famosos.

“Querido Marlon. No puedo ir en contra de la lógica, la comunicación es un arte pero sí quiero dejar claro que he sido muy respetuosa siempre al referirme a la situación”, escribió Maryfer Centeno. Asimismo, añadió: “Mi enfoque es constructivo y de decir la verdad, aunque me pase factura”.

De esta forma, la experta dejó en claro que está segura de lo sus argumentos y de lo que dice, y que sus análisis están centrados en la realidad. Maryfer Centeno es conocida por compartir en sus redes análisis muy atinados sobre varias situaciones relacionadas a la celebridades.

Circuló video de supuesta discusión Credito:Tiktok@maryfercentenom

Internautas y seguidores de la grafóloga, quien recientemente hizo un excelente trabajo analizando las firmas de los integrantes del Team Infierno, la defendieron en redes sociales y escribieron mensajes apoyándola.

“Es la más respetuosa siempre, hasta ha sido super indulgente con sus comentarios para ese ser humano”, “La verdad no peca pero incomoda y a eso que les incomodan estallan en contra tuya. No le hagas caso”, “No tienes que dar explicaciones, tú haces tu trabajo y las cosas hablan por sí solas”, “Me quedé esperando a que hablaras mal de él y nunca pasó, a mi parecer te viste demasiado respetuosa y profesional”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

La polémica en torno a Marlon y Wendy Guevara

Desde antes de que la ganadora de los 4 millones de pesos saliera de La Casa de los Famosos, Marlon ha sido blanco de múltiples críticas, tanto de internautas que no ven con buenos ojos su amistad hasta por amigas cercanas a la integrante de Las Perdidas, como Paola Suárez, quien hace algún tiempo declaró que Marlon no había apoyado suficientemente a su amiga en el reality.

Ante esta situación, el venezolano explotó y confesó haber vivido un infierno, además de aclarar por qué esas acusaciones no tenían fundamento.