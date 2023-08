El festejo de Jennifer Hermoso dedicado a México tras ganar el Mundial Femenil 2023

Jenni Hermoso festejó su campeonato mundial con una frase mexicana (REUTERS/Hannah Mckay)

En una final histórica, la selección de España se consagró campeona del Mundial Femenil Australia & Nueva Zelanda 2023; con un marcador de 1 - 0 las españolas levantaron la copa y con ello vinieron diferentes festejos en la cancha, tal como el de Jennifer Hermoso.

La delantera de Pachuca se tomó unos minutos de su festejo para recordar a México, pese a que la selección mexicana femenil no clasificó a este mundial, Jenni realizó un gesto que dedicó a toda la afición del país, pues desde antes de jugar el partido aseguró que haber llegado a la Liga MX Femenil le cambió la vida.

Después de la ceremonia de premiación, Hermoso grabó un video en el que usó una frase popular entre la afición mexicana, además portó un sombrero de mariachi a lo largo de sus festejos; la jugadora posó para las cámaras y ya con su medalla de campeona expresó lo siguiente:

Jenni Hermoso se coronó campeona del mundo (REUTERS/Hannah Mckay)

“¡Viva México cab********es!”

Y después soltó una carcajada por esa escena. Aunque el video solo duró escasos segundos, ese acto bastó para que en redes sociales se viralizara ese video y la afición de las Tuzas así como de toda la Liga MX Femenil se emocionaran por el triunfo que consiguió la nacida en Madrid, España.

“Like de la buena suerte para la Jenni Hermoso mexicana 2 segundos después de ganar el mundial con España”, “en México Te amamos tía, sin importar colores”, “Jenni, hermana, ya eres mexicana”, “qué honor tenerte como parte de nuestra familia!, tu alegría es contagiosa” y “eres amada y valorada en México”, fueron algunos de los comentarios que respondieron al gesto de la goleadora.

La delantera de Pachuca lanzó un grito típico de México tras ser campeona del Mundo

Pero, cabe apuntar que no fue el único festejo que Jenni Hermoso dedicó a México, pues en una publicación en redes sociales aceptó “ser parte” de esa familia, por lo que subió una imagen de ella portando el sombrero de mariachi y agradeciendo cada gesto de la afición.

“Que orgullosa me siento de formar parte de la familia mexicana”

Jenni Hermoso aceptó que la Liga MX Femenil le “cambió la vida”

La exjugadora de Barcelona, previo a disputar la final del Mundial, ofreció unas palabras para Marca y externó la alegría y felicidad que le provocó el haber llegado a la Liga MX Femenil. A pesar de que su decisión fue criticada por los especialistas y se le consideró como una “liga exótica”, Hermoso rechazó esas ideas y aceptó que el futbol mexicano la cambió.

Aseguró que desde el inicio sabía que su partida significaba un reto para su carrera profesional, pero señaló que desde que fichó con las Tuzas se descubrió a sí misma.

Jenni Hermoso festejó el campeonato mundial con un sombrero de mariachi (Twitter/ @Jennihermoso)

“Era consciente de que me iba del mejor equipo del mundo para jugar al otro lado del charco... pero, cosas del fútbol, me he descubierto a mí misma, he crecido mucho y he disfrutado de cosas que antes no disfrutaba”, señaló.

Por otra parte también se sinceró sobre su preparación deportiva con el club Pachuca y aceptó que la decisión de dejar su país y llegar al público mexicano le hizo sentir agradecida, pues desde que el equipo anunció su llegada, la expectativa se elevó.

Así que Jenni Hermoso expresó su cariño por el recibimiento que ha tenido en México desde que llegó en junio de 2022.

“Físicamente y mentalmente he ganado lo que no había ganado en muchos años atrás. México vino a mi vida para cambiarla y estoy agradecida de esa decisión porque me he sentido como no me había sentido nunca”.

Ahora con su campeonato mundial, Andrea Pereira, delantera del club América, también recordó esas críticas por lo que le dedicó un mensaje que escribió en redes sociales. “Que se venga a la liga exótica, Felicidades”, publicó.