Ebrard dijo que relación con AMLO sigue siendo buena, pero exige a Morena vigilar irregularidades

El aspirante de Morena se quejó porque la dirigencia de Morena no ha atendido de forma adecuada el cumplimiento de las reglas. FOTO: Twitter Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue siendo buena y no existe ningún reclamo por las irregularidades señaladas dentro de la contienda interna de Morena, y sostuvo que la obligación de vigilar el cumplimiento de los lineamientos corresponde a la dirigencia nacional del partido.

En entrevista con grupo Imagen, el aspirante considera que López Obrador ha sido generoso con las seis corcholatas al abrir el proceso de sucesión presidencial, por ello insistió que su solicitud va dirigida a la dirigencia de Morena, de modo que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar libremente y determinar a cuál de los seis contendientes prefiere.

“Lo que le pedimos a Morena, no al presidente, porque él abrió nuestro proceso y ha sido generoso con todos nosotros, pero Morena sí tiene la obligación”, dijo Ebrard,

Además, el ex canciller consideró que no vislumbra una fractura dentro del partido luego que un grupo de legisladores federales denunció el uso de recursos públicos en algunas dependencias a favor de Claudia Sheinbaum, ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Ebrard conforntó a dos personas que borraban una de sus bardas para promocionar en su lugar a Sheinbaum. Captura: Twitter/m_ebrard

“Hemos sido muy prudentes y lo seguiremos siendo, nadie está planteando que se rompa el grupo parlamentario, espero que eso no suceda, ni lo promoveremos”, señaló el aspirante a Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores insistió en que cuenta con pruebas para acreditar ante Morena el condicionamiento de programas sociales para favorecer a ciertos aspirantes presidenciales.

“Lo más grave es que se quiere influir a la gente, no influir con persuasión, sino influir en decirle oye, vas a perder algún programa social. Eso no se debe permitir”, sentenció Ebrard Casaubón.

Esta semana se generó una nueva polémica dentro de Morena, pues el pasado 18 de agosto la dirigencia rifó en privado a las empresas que se encargarán de realizar encuestas espejo, no obstante, en el proceso descartó a algunas empresas al considerar que no cumplían con los requisitos establecidos.

Semana de polémicas en Morena

Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, aspirantes a la presidencia por Morena. Foto: Twitter, @m_ebrard

Fue el zacatecano Ricardo Monreal quien cedió a Ebrard uno de los cuatro cupos de las casas encuestadoras, que junto a la Comisión de Encuestas, realizarán los sondeos espejo a partir del lunes 28 de agosto.

Esta misma semana, Ebrard Casaubón acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para pagar una multa, luego que semanas atrás presentó un plan de seguridad denominado “Ángel”, debido a que los lineamientos establecidos por el árbitro electoral impiden hacer propuestas de gobierno.

“Me pusieron una multa de 10 mil pesos por proponer pensar y compartir qué pensamos de inseguridad y cómo resolverlo, qué pensamos de salud para que no nos falte tratamiento y medicamentos. Dije que el siguiente nivel tiene que ser igualdad de género, me pusieron una multa de 10 mil pesos. Ya la pagué, es la primera vez que veo que se aplica una multa por pensar”, dijo el aspirante desde un evento en Puerto Vallarta, Jalisco, este sábado 19 de agosto.

Las seis corcholatas entran a su última semana de recorridos, pues el periodo para realizar asambleas informativas concluye el próximo 27 de agosto. Será también ese día cuando los seis aspirantes podrán conocer el cuestionario aprobado por la Comisión de Encuestas de Morena.

Del 28 de agosto al 3 de septiembre, Morena levantará una encuesta en aproximadamente 12 mil 500 hogares distribuidos en todo el país para definir a su Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T, que a la postre se convertirá en su abanderado para la candidatura presidencial de 2024.

Se tiene previsto que el día 7 de septiembre Morena anuncie al ganador del proceso, sin embargo, ha trascendido la versión de que el partido busca un mecanismo para concluir antes de esa fecha el proceso y así evitar una fractura del movimiento.