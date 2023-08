Acusaron a Paola Suárez de hablar mal de los papás de Wendy Guevara

Paola Suárez negó hablar mal de la familia de su mejor amiga y explicó lo sucedido Foto: Instagram: paolitasuarez28

Tras la victoria de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México las polémicas la han rodeado junto a su familia y amigos. Recientemente, Paola Suárez arremetió en contra de la organización de la fiesta que la ganadora celebrará la noche del sábado 19 de agosto del 2023 en su natal León, Guanajuato.

La también integrante de Las Perdidas afirmó en una transmisión en vivo que quienes irían al evento son personas hipócritas, pues estarían ahí únicamente por la atención, la fama y el foco que está teniendo Wendy Guevara. Aunque fue clara en su sentir, especificó que se refería a las celebridades invitadas a la fiesta, no a familia ni amigos y amigas cercanas a la ganadora del reality show.

No obstante, algunos internautas aprovecharon la situación para deformar las palabras de Paola y subir fragmentos de la transmisión a TikTok para desacreditarla. Ante esta situación, la mejor amiga de Wendy tuvo que ocupar sus redes sociales para aclarar la situación.

Y es que las controversias en torno a la ganadora de La Casa de los Famosos México no terminan. Recientemente, Paola y Marlon, el mejor amigo de la perdida, protagonizaron una bochornosa discusión que parece no estar cerca de terminarse. Wendy ha manifestado que desea que terminen las diferencias entre sus amigos y vuelva la paz a su círculo.

Paola Suárez se defiende de las acusaciones de hablar mal de la familia de Wendy

Paola y Marlon, el mejor amigo de la perdida, protagonizaron una bochornosa discusión que parece no estar cerca de terminarse (YouTube: @marloncolmenarez // Instagram: @paolitasuare28)

Con algunas historias de Instagram, la influencer aclaró lo sucedido y explicó por qué la están acusando de eso, asegurando que todo es una equivocación provocada por personas que quieren desprestigiarla.

“Yo jamás ofendería a la familia de Wendy, todo lo están sacando de contexto. Que yo le dije a la familia de Wendy ‘hipócritas’ y a todos los que van a ir a la fiesta de Wendy. Yo nunca dije eso. No se por qué sólo se encajan de eso”, manifestó.

Originalmente, la integrante de Las Perdidas y amiga de Wendy había sido muy específica; sin embargo, esto no ayudó a que personas malintencionadas sacaran la información de contexto. En el video original, Paola dijo:

“Sí me da coraje por la acción que están haciendo (...) pero va a ser una fiesta que va a ir pura gente hipócrita (...) La familia de Wendy y las amigas que somos de aquí de León somos una cosa, pero la gente que va a llegar de otros lados viene nada más para tener vistas, para salir en foco, para aprovecharse de la situación que está viviendo ahorita Wendy”.

La influencer tiene una opinión clara sobre el evento del próximo sábado Crédito: Youtube/paolitasuarez9966

Asimismo, en aquella transmisión, había asegurado que, debido a cuestiones de trabajo y eventos que le eran imposible cancelar debido a contratos, no podía asistir a la fiesta de celebración de Wendy en León, Guanajuato.

No obstante, en un video de la misma Wendy la mañana de la fiesta, mientras se hacían las uñas, la ganadora de los 4 millones de pesos explicó que Paola había logrado cancelar sus compromisos laborales y que sí asistiría al evento al que están invitadas celebridades como Lucero, Mijares, Yeri Mua y Paty Cantú.

Asimismo, confirmó la asistencia de Kimberly “La Más Preciosa”, de quien también se rumoraba que no iba a poder ir a la fiesta. En un en vivo que tuvo Wendy con su compañero del Team Infierno, Poncho de Nigris, la intérprete de Pegrilosa bromeó con la idea de no asistir si el regiomontano no iba. Cabe mencionar de Poncho no podrá viajar a León para la celebración.

Wendy Guevara no sólo celebrará su cumpleaños junto a amigos y famosos en un exclusivo sitio de Guanajuato, sino también su triunfo en La Casa de Los Famosos.