Wendy Guevara ya se reunió con todas “Las Perdidas”; así fue el reencuentro

Wendy se reunió con "Las Perdidas" Captura: ig/rositafresitala_mas

Wendy Guevara llevaba varios meses en la Ciudad de México. Tras su victoria en La Casa de los Famosos México, la integrante de Las Perdidas estuvo viviendo algunos días en un lujoso hotel junto algunos compañeros del Team Infierno y después pasó algunas noches en la casa de su mejor amigo Marlon, donde generó controversia.

Te puede interesar: Paola Suárez no irá a fiesta de Wendy Guevara en León y llamó “hipócritas” a los invitados

En una transmisión en vivo con Marlon, la ganadora de los 4 millones pesos mexicanos informó que hoy volvería a su natal León, Guanajuato, y que se reuniría a la brevedad con todas sus amigas para aclarar lo sucedido y pedir paz entre ellas y su mejor amigo venezolano.

Sin embargo, el reencuentro no fue tan serio como los fans se lo esperaban, pues ya salieron las primeras imágenes donde se ve una gran celebración.

Te puede interesar: Antes de ‘La casa de los famosos’, Wendy Guevara rechazó participar en este reality show

Antes de que Wendy Guevara se reuniera con sus amigas de toda la vida subió un video a su cuenta de Instagram, visiblemente emocionada y contenta, anunciando su regreso al estado que la vio nacer: “Hermanas pues ya estoy entrando a la ciudad de León, Guanajuato, donde yo vivo, yo mera”.

A Wendy la recibieron con una reunión sorpresa

La influencer volvió a León, Guanajuato Crédito: ig/jeles6

Aunque Wendy anunció en sus redes sociales que lo primero que haría al llegar a su casa sería descansar, apenas abrió la puerta se encontró con casi todo el club de amigas que la han visto crecer. En un video subido a redes, se puede ver más de una cara conocida.

Te puede interesar: Hackearon el Instagram de Wendy Guevara tras subir historias con Marlon

Asimismo, junto a Wendy llegó su amiga Magda, además de un equipo entero de grabación, que se presume, podría ser la producción del próximo reality show que se estrenará por ViX, titulado: Wendy, perdida pero famosa, programa que documentará su vida diaria tras su victoria en La Casa de los Famosos.

Paola Suárez, quien recientemente ha entrado en controversia debido a su enemistad con Marlon así como el malentendido derivado de la fiesta organizada por Galilea Montijo, confirmó su presencia en la reunión con un par de historias de Instagram, también Kimberly “La Más Preciosa” asistió a la celebración. Grecia, Evelyn, Randall, Salma y más de sus amigos y amigas asistieron al evento.

Así recibieron a Wendy Guevara en León, Guanajuato Captura: ig/jeles6

Tanto Paola Suárez como Kimberly fueron un gran apoyo para Wendy mientras estuvo dentro de La Casa de los Famosos México, ni un sólo día dejaron de ocupar sus redes sociales para pedir votos para la hoy ganadora y en más de una ocasión manifestaron su amor por ella.

Wendy Guevara hablará con todas para aclarar polémicas y situaciones

Aunque la reunión tiene como objetivo darle una cálida bienvenida a la ganadora de La Casa de los Famosos, ella confirmó que espera poder hablar seriamente con todas sus amigas para calmar la tormenta que se originó mientras ella se encontraba encerrada.

Recientemente, Marlon explotó contra Paola y otras de sus amigas por todo lo que se dijo de él durante la ausencia de Wendy. El venezolano exigió disculpas públicas a Paola y las demás involucradas para arreglar la situación. No obstante, Suárez no sólo dejó claro que no cederá ante la petición del mejor amigo de Wendy, sino que además se burló de él con un polémico meme.

“Yo estoy dispuesto, porque ya habíamos hablado de esto antes de comenzar el video, le dije: ‘Chiquis, yo estoy dispuesto, yo no quiero problemas con nadie, no me gustan los problemas, pero primero quiero que me pida una disculpa y que sea pública y que más nunca en la vida hablen mal de mí y si después de hoy si vuelven a hablar de mí o lo que sea, yo me voy con todo”, fue lo que dijo Marlon.

Wendy Guevara espera que las diferencias entre sus amigos terminen y puedan tratarse con cordialidad.