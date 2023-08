Sergio Mayer se disculpa con Nicola Porcella y fans por presunto abuso sexual dentro de La Casa de los Famosos

Sergio Mayer realiza comentarios al público con el objetivo de ganar el premio de La Casa de los Famosos México.

Sergio Mayer, el líder del Team Infierno, cumplió la promesa a sus fans y este viernes comenzó con las transmisiones en vivo a través de sus redes sociales. El exgaribaldi apareció en el live junto con su esposa Issabela Camil y respondió todo tipo de preguntas lanzadas por los seguidores que se iban conectando.

Uno de los temas que de una vez por todas decidió abordar, fue acerca de la presunta agresión sexual contra su compañero de equipo en el reality show, Nicola Porcella. “El supuesto abuso sexual que le generamos a Nicola. Que sepan que eso es lo mínimo que hicimos en el Team Infierno. Yo nada má pasé y ya estaba desnudo”, explicó el expolítico.

A continuación detalló la broma que intentó jugarle al actor peruano y aseguró que Nicola no se sintió atacado en ningún momento porque el Team Infierno bromeaba todo el tiempo, pues ya se tenían mucha confianza.

“Cuando le quise hacer con la crema, yo pensé que era crema sólida y le quería dejar marcado el círculo. Fue parte de las bromas que hicimos, él nunca se sintió ofendido ni mucho menos. Pero si alguno de ustedes se sintió ofendido les ofrezco una disculpa. A fin de cuentas ustedes sabían que el Team Infierno éramos muy carrilleros, muy desmadrosos y que de eso se trataba el team”.

No obstante Mayer se sinceró con sus seguidores y con suma tranquilidad pidió una disculpa, dirigida tanto a los fanáticos como a su amigo Nicola. “Pero si ofendí a una familia o a una persona con lo que hice que fue poner la crema, les ofrezco una disculpa. Ustedes si se merecen una explicación”, comentó.

Nicola Porcella fue víctima de agresión en ‘La Casa de los Famosos’ por parte de Sergio Mayer. (Canal 5)

Cabe recordar que hace apenas unos días, durante una entrevista el actor de La Fea Más Bella había respondido muy a la defensiva cuando se le llegó a cuestionar sobre lo ocurrido con Porcella. Dijo que él no había cometido ningún tipo de delito en contra del influencer y se refirió a quienes así lo consideraban como “enfermos”.

“Quienes así lo creen están bien pen!#&os y son unos enfermos sexuales... nada más, es lo que te puedo decir... creo que no vieron el programa completo y ya para ellos es una agresión sexual ¿Qué te puedo decir? yo no tengo que aclarar nada, con Nicola no hubo ni tema... quien lo considere así está bien, eso es lo que tienen en la cabeza, están enfermos”, aseveró visiblemente molesto.

Por otro lado, Sergio Mayer siguió desmintiendo teorías que se fueron formando entre fanáticos mientras ellos se encontraban dentro de La Casa de los Famosos México. El actor confirmó que cuando comenzó la competencia él no confiaba en el exfutbolista peruanomexicano, ya que creyó que era muy amigo de Ferka y Jorge Losa, pues así actuó durante las primeras semanas de encierro.

Sergio Mayer respondió preguntas de los fans en una transimisión en vivo. (@sergiomayerb)

“Al principio no confié en Nicola porque es de Los Guerreros. Él, Ferka y Jorge llegaron juntos, son compañeros de trabajo y cuando entraron a la casa yo daba por hecho que los tres entraron haciendo equipo”.

Sin embargo, la lealtad de Nicola pasó la prueba de fuego a pesar de que nunca nominó a Ferka, si lanzó a Jorge al ruedo de las votaciones en La Casa de los Famosos. Fue entoncer que Mayer le dio la bienvenida a la habitación del Infierno.