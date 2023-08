“Pongamos el bienestar del pueblo por encima del interés personal”: Sheimbaum mandó mensaje ante reclamos de Ebrard

Sheinbaum grabó un video desde la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. (Impresión de pantalla de video)

Por medio de sus redes sociales, la aspirante a la candidatura presidencial del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Claudia Sheinbaum, hizo un llamado “a la unidad y a no fallarle al pueblo de México”.

Desde Guachoci, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México grabó un mensaje el pasado viernes, en el que recordó que ella, y las demás “corcholatas” de Morena están a nueve días de terminar sus recorridos por el país e iniciar el proceso de las encuestas para elegir al Coordinador o Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación.

Hizo un reconocimiento a sus compañeros, pues dijo estar convencida de que han contribuído a que “nuestro movimiento esté más fuerte que nunca”.

También recordó que serán cinco las encuestas que se llevarán a cabo, “la que realiza la Comisión de Encuestas de Morena, y cuatro encuestas espejo, que realizarán cuatro empresas demoscópicas o especialistas en encuestas de prestigio”.

Por medio de un video posteado en sus redes sociales, Sheinbaum reconoció a las demás "corcholatas" de Morena

Señaló que durante todo el proceso de levantamiento de las encuestas, que serán a partir del “28, 29 de agosto, estarán presentes observadores de cada uno de los seis aspirantes (...), todo esto, este proceso, lo firmamos cada uno de nosotros, tanto el día que se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, como el día que nos registramos”, señaló.

Dijo que con el liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “aprendimos a no vencernos frente al poder del dinero, a no claudicar, a confiar en el pueblo, y a que la Revolución no está nunca en la violencia, sino en las conciencias, y que cuando un pueblo se empodera, y sabe reconocer su fuerza, no hay nada que lo detenga”.

Aseguró que ahora hay un país con menos pobreza y desigualdad, así como más democracia y libertad. “Por ellos, hago nuevamente un llamado a la unidad, a no fallarle al pueblo de México, esperemos los resultados de las encuestas, mostremos siempre altura de miras, pongamos el bienestar del pueblo y el interés de la nación por encima de cualquier interés personal por más legítimo que sea”, concluyó.

Ebrard la acusa de utilizar recursos públicos y acarreo

El mensaje de Sheinbaum se da luego de que el pasado miércoles, otro de los aspirantes a la presidencia de México de Morena, Marcelo Ebrard Casaubón, exigiera a la dirigencia nacional de Morena dejar de simular y tomar medidas contra el acarreo y la guerra sucia realizada por Claudia Sheinbaum.

Hace unos días, Marcelo Ebrard acusó a Sheinbaum de tener acarreados y utilizar recursos públicos. EFE/Isaac Esquivel

Fue por medio de una conferencia de prensa emitida por medio de sus redes sociales, que el excanciller acusó que se estaba realizando un “acarreo monumental” a favor de Sheinbaum, por lo que pidió respetar el proceso interno.

“Estoy viendo que están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia, haciendo un acarreo de veras monumental”, acusó.

Destacó que la candidatura presidencial de Morena se definiría entre él y Sheinbaum, de acuerdo con las encuestas, y pidió a la presidencia nacional del partido, a cargo de Mario Delgado, que haga respetar el acuerdo firmado entre los aspirantes.