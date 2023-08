Noroña reta a Ebrard a comprobar que pidió su salida de Morena “como en el PRI de los 80 que conoce bien”

Noroña reató a Ebrard a que le compruebe que exigió su salida de Morena. | Twitter: Ebrard / Noroña

Gerardo Fernández Noroña y Marcelo Ebrard, ambos aspirantes a la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, esta semana protagonizaron una serie de discusiones entorno al proceso interno de Morena rumbo a las elecciones del 2024, luego de que el exsecretario de Relaciones Exteriores lo acusó de “casi” pedir que lo expulsaran del partido “como si fuera el PRI de los 80´s”, después de que el diputado con licencia del PT dijo que el excanciller se cambiaría a Movimiento Ciudadano.

Te puede interesar: “Prepotente y arrogante”: Noroña reaccionó al ultimátum de Ebrard contra Morena

Tras las declaraciones de Ebrard, Fernández Noroña informó que durante una entrevista lo retó públicamente para que le compruebe que pidió su salida de Morena, resaltando que anteriormente el excanciller perteneció al PRI.

“Acabo de retar públicamente en @mileniotv a @m_ebrard: si demuestra que yo pedí su expulsión como en el @PRI_Nacional de los años 80 -donde él estuvo por cierto-, me retiro de la contienda; pero si él faltó a la verdad, que Ebrard se retire de la misma”, escribió en su cuenta de Twitter.

Noroña retó a Ebrard a comprobar que solicitó su salida. | Captura de pantalla

Esto a pesar de que inicialmente celebró que el excanciller continúe en el proceso de Morena y negó que haya pedido su expulsión e incluso, afirmó que de ganar la contienda lo invitará a trabajar con él.

Te puede interesar: Noroña asegura que Ebrard romperá con Morena y será candidato de MC en 2024: “Está clarísimo”

“Oye @m_ebrard no te vayas por las ramas. No sólo no pido tu expulsión, pido tu inclusión: cuando tú nos borras a cuatro aspirantes, yo te invitaré si logro la coordinación. Celebro que rectifiques y te mantengas dentro del movimiento”, puntualizó.

Noroña negó haber pedido la expulsión de Ebrard. | Captura de pantalla

Poco más de una hora después, en una segunda publicación, reiteró que los dichos del excanciller son falsos y que él nunca pediría que expulsen a algún compañero del movimiento, a pesar de que Ebrard “borró a cuatro de los aspirantes”.

Te puede interesar: ¿Ruptura en Morena? 80 diputados pro Ebrard amagaron con denuncias por “acarreo” a favor de Sheinbaum

“Estoy siendo gentil. No había visto su respuesta, que es absolutamente falsa. No existen las expulsiones en nuestro movimiento y yo NUNCA solicitaría expulsión de un compañero con el que estoy compitiendo. Él nos borró a cuatro aspirantes majaderamente”, destacó.

Aunado a esto, criticó que no se realicen debates como parte del proceso de selección, pues consideró que podrían utilizarse para aclarar estas situaciones.

“Con todo lo que está sucediendo, está claro que debió darse un espacio para los debates. Pero se negaron a ello. Error”, agregó.