Marysol Sosa acusó a Anel Noreña de difamar y atacar a su esposo

Marysol Sosa respondió a las acusaciones de su mamá, Anel Noroña, contra ella y su esposo, Xavier Orozco (Captura de pantalla/Instagram/@marysol_sosa)

En medio de la polémica porque Anel Noreña acusó a su yerno de casi agredirla físicamente, Marysol Sosa publicó un comunicado defendiendo a su familia y acusando a su mamá de difamarlos.

Te puede interesar: Anel Noreña explota contra su hija Marysol Sosa; culpa al yerno por distanciamiento: “Hay un tercero en discordia”

Hace unos días, Anel aseguró en entrevista a Hoy que el esposo de Marysol, Xavier Orozco, se enojó mientras ella sostenía una discusión con su hija. Fue tal la molestia de él que habría estado a nada de golpearla, según percibió la actriz.

“Se me echaron los dos encima, pero en una forma que yo pensé que el hombre me iba a dar un moquete. Se me vino encima así (muy cerca)”, dijo la ex esposa de José José.

Xavier Orozco es productor y ha trabajado de la mano con Marysol para realizar diferentes eventos en homenaje a José José (Instagram/@marysolsosaofficial)

La hija del Príncipe de la canción respondió a las declaraciones de la heredera universal con un comunicado en el que señaló que su mamá está victimizándose, sin revelar las verdaderas causas de que hoy estén distancias.

Te puede interesar: Anel Noreña confiesa que sintió miedo de ser golpeada por el esposo de Marysol Sosa y ella le responde

Marysol no mencionó cuáles son los motivos de que no se hablen, sólo explicó que es algo que sucede desde antes de que ella se casara.

Aunado a ello, ya que las acusaciones de Anel circularon rápidamente y son graves, la cantante aclaró que ni él ni Xavier son personas violentas, por lo que su madre estaría difamando a su esposo.

Este conflicto en la familia se hizo público cuando Anel confirmó que su hija no tiene permitido usar el nombre de José José (Instagram/@anel_norenamx)

“Las acusaciones son muy delicadas. Ustedes me conocen y han tenido la oportunidad de compartir con mi marido y conmigo en familia. No somos personas violentas, ni promovemos ni aplaudimos la violencia”, escribió la cantante.

Te puede interesar: Él es ‘Yiyo’, el bailarín callejero de la CDMX que contagia su ritmo al son de la cumbia sonidera

Agregó él y su pareja son muy diferentes a Anel, por ende, no permitirá que este tipo de acusaciones continúen.

“A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona. Yo no me presto a escándalos y mucho menos basados en mentiras. Somos muy diferentes”

Tiempo atrás, Marysol ya había expuesto que su mamá se enojó con ella por considerarla un "familiar" y no ser parte de sus proyectos (Instagram/@marysolsosaofficial)

Marysol Sosa renunció a la herencia de José José

Tal como lo había dicho Anel Noreña, Marysol confirmó que renunció a la herencia del Príncipe de la canción porque sabía que provocaría problemas en su familia.

A partir de esto, culpó nuevamente a Noreña de negarle el uso de la imagen de su papá, aunque no lo reprochó porque, según dijo, prefiere no dañar la memoria del intérprete de El triste.

La cantante cerró su comunicado diciendo: “Para siempre seré hija de José Rómulo Sosa Ortiz, José José”.

Anel ya había revelado que no estaba de acuerdo con el comportamiento con su hija, quien se habría alejado de ella por culpa de su esposo (Instagram/@anel_norenamx)

Cabe recordar que como heredera universal y albacea del testamento de José José, Anel tiene el poder de decidir quiénes pueden utilizar la imagen del cantante, además de que Marysol, al rechazar la herencia, también habría declinado la posibilidad de usar su nombre.

Anel Noreña acusó a su hija de su distanciamiento

En entrevista con Ventaneando, Anel Noreña señaló que Marysol tendría la culpa de que hoy ya no se hablen, pues la llamó “familiar” y no “familia”.

“Ella me dijo: ‘Mamá, tú no eres mi familia, eres mi familiar’, en ese plan (...) Si ella quiere utilizar el nombre de José José, perfecto, pero que se quiten las grosería de estos últimos años”, sentenció la histrionisa.

La exesposa de José José aseguró que por esa razón se distanció de Marysol Sosa Crédito: Televisa

Asimismo, acusó que su hija únicamente defiende a su marido y siempre quiere estar con él, lo que ha causado roces entre ellas. Inclusive, esto ha provocado que no tengan tiempo para hablar sobre sus conflictos y arreglarlos.

“Si no está el marido, no va al baño. Mi situación cambió de la noche a la mañana, nunca me dan la cara. Nunca han sido para decir, sobre todo el marido, no se ha dado lugar”, mencionó la exvedette.