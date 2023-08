Manuel Velasco fue retenido por policías en Coatzacoalcos; su chofer fue encañonado

Mexico's outgoing Senator Manuel Velasco speaks as he registers as a candidate to pursue the ruling MORENA party's candidacy for the 2024 presidential election, in Mexico City, Mexico June 16, 2023. REUTERS/Henry Romero

Manuel Velasco, aspirante a Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y senador con licencia, fue detenido la tarde de este 18 de agosto por policías de Coatzacoalcos, Veracruz, mismos que encañonaron a su chofer y lo retuvieron por 30 minutos.

En entrevista con Azucena Uresti, el senador con licencia contó que durante su visita al estado un convoy de la policía municipal le cerró el paso a la camioneta donde viajaba junto con su equipo.

“Nos cerraron el paso, nos encañonaron, nos retuvieron por media hora, no nos dijeron nada, eran policías de Veracruz. No he hablado con Cuitláhuac García”, mencionó en la entrevista de Radio Fórmula.

