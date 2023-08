“Ya no es el mismo de antes”: Floyd Mayweather Jr. opina sobre el Canelo Álvarez previo a su pelea contra Jermell Charlo

Fue el 14 de septiembre de 2013, cuando se dio el encuentro entre ambos boxeadores.

El próximo 30 de septiembre, Saúl Canelo Álvarez se medirá ante el estadounidense, Jermell Charlo, con quien expondrá sus títulos de los pesos supermedianos; sin embargo, para ponerle más interés al combate, uno de los viejos rivales del púgil mexicano habló sobre su capacidad, se trata el ex boxeador estadounidense Floyd Mayweather jr.

Te puede interesar: Quién es Jermell Charlo, el boxeador que se enfrentará a Canelo Álvarez

El Money, quien ha sido uno de los dos contrincantes en vencer al campeón indiscutible de los super pesos medianos, aseguró que el Canelo, ya no es el mismo de siempre; no obstante, reconoció que es uno de los mejores pugilistas de toda la historia.

“La gente siempre dice que Canelo y Floyd escogen víctimas fáciles. Yo lo que tengo para decirle al Canelo es que ya se probó a sí mismo. Peleó contra un montón de grandes peleadores, se probó y subió de peso y compitió en distintas categorías como yo y como otros grandes peleadores a lo largo de los años” declaró en entrevista para el medio FightHype.

Canelo no está en declive

(Instagram/@canelo)

Por otro lado, el excampeón invicto de peso wálter aseguró que el peleador mexicano sigue teniendo buena condición física a sus 33 años de edad, por lo que no deben decir que ya va en declive.

Te puede interesar: Cuál es el mayor reto que Jermell Charlo afrontará contra Canelo Álvarez

“Ahora, lo que dicen es que no es el mismo luchador de antes. Y tienen razón, Canelo ya no es como antes. Pero recordemos una cosa, cuando yo derroté a Canelo, yo era más viejo de lo que es hoy Canelo. Ahora imagínate a Canelo con 36 peleando contra mí a los 36. Todos dicen que Canelo está en declive, pero recordemos cuando yo tenía 36 años peleé contra él. Él tenía 23 años y 43 peleas, pero decían que no tenía suficiente experiencia” agregó Mayweather.

Canelo y Mayweather Jr en el pesaje previo a su encuentro.

Cabe recordar que el Canelo y Mayweather Jr, se midieron hace 10 años en Las Vegas, Nevada, logrando el pugilista estadounidense la victoria y quitarle el invicto al mexicano, quien en ese momento tenía 42 victorias y un empate en su récord profesional.

Te puede interesar: ¡Humildemente! El ostentoso outfit que portó el ‘Canelo’ Álvarez durante una entrevista; así quedó al descubierto

La pelea tuvo lugar en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. Al concluir los 12 rounds, los jueces determinaron una victoria por decisión mayoritaria a favor de Floyd Mayweather Jr. Las tarjetas de puntuación reflejaron puntuaciones de 114-114, 116-112 y 117-111 en favor del Money. Con esta victoria, el boxeador estadounidense retuvo sus títulos y extendió su racha invicta a 45 y 0.